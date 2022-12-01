Погода в СНГ: снег в Кыргызстане, усиление морозов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мороз и солнце , как писал классик, будет 1 декабря в Москве. Днем столбики термометров покажут минус шесть. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



После морозной недели на юге Казахстана пошел дождь, а в горных районах снег. Без осадков только на западе и севере страны. В центральной и восточной части метели. Из-за переметов автомобиль с пятью пассажирами попал под лавину. Ехали из Усть-Каменогорска на Алтай. Ранним утром на серпантине их накрыло сошедшей массой снега. Люди оказались заблокированы в салоне, но не пострадали. Помогли полицейские. Пассажиров посадили на попутки, а хозяев авто поселили в гостинице на время ремонта машины. Ее вытащили грейдером.



Кыргызстан



В Кыргызстан пришла настоящая зима. В Бишкеке плюс один и идет снег. С утра снежинки кружатся над столицей. Но водители не особо рады осадкам. Из-за него на перевале Тоо-Ашуу ввели временные ограничения на проезд грузового транспорта до улучшения погодных условий. Дорожники очищают трассу от снега и посыпают ее реагентами. Такие же работы ведутся и на других перевальных участках страны. Специалисты рекомендуют водителям не выезжать на встречную полосу движения, чтобы не создавать искусственные заторы и пробки, и убедительно просят иметь цепи противоскольжения для проезда через перевалы.