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Погода в СНГ: снег в Кыргызстане, усиление морозов в Беларуси

01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мороз и солнце, как писал классик, будет 1 декабря в Москве. Днем столбики термометров покажут минус шесть. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

После морозной недели на юге Казахстана пошел дождь, а в горных районах снег. Без осадков только на западе и севере страны. В центральной и восточной части метели. Из-за переметов автомобиль с пятью пассажирами попал под лавину. Ехали из Усть-Каменогорска на Алтай. Ранним утром на серпантине их накрыло сошедшей массой снега. Люди оказались заблокированы в салоне, но не пострадали. Помогли полицейские. Пассажиров посадили на попутки, а хозяев авто поселили в гостинице на время ремонта машины. Ее вытащили грейдером.

Кыргызстан

В Кыргызстан пришла настоящая зима. В Бишкеке плюс один и идет снег. С утра снежинки кружатся над столицей. Но водители не особо рады осадкам. Из-за него на перевале Тоо-Ашуу ввели временные ограничения на проезд грузового транспорта до улучшения погодных условий. Дорожники очищают трассу от снега и посыпают ее реагентами. Такие же работы ведутся и на других перевальных участках страны. Специалисты рекомендуют водителям не выезжать на встречную полосу движения, чтобы не создавать искусственные заторы и пробки, и убедительно просят иметь цепи противоскольжения для проезда через перевалы.

Беларусь

Календарная зима в Беларуси началась с усиления морозов. В Минске минус девять, а ночью в восточных районах страны столбики термометров опустятся до минус 12. Из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень опасности.

Водоемы в Беларуси начали замерзать. МЧС предупреждает рыбаков об опасности выхода на тонкий лед. Его буро-серый цвет говорит о непрочности. Уже зафиксировано несколько трагических случаев. Безопасным считается голубовато-зеленый лед толщиной не менее 20 сантиметров.

Армения

В первый день зимы в некоторых районах Армении прогнозируют снегопады и туман. Видимость на автомагистралях может быть плохой. Пока и республиканские, и международные дороги открыты, но водителей предупредили о возможной опасности. Им рекомендуют также ездить на зимней резине и с включенными противотуманными фарами. При этом в Ереване сегодня плюс девять. Температура понизится на пять – семь градусов по сравнению со вчерашним днем.



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Теги: Минск
 
 
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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