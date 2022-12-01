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Погода в СНГ: снег в Кыргызстане, усиление морозов в Беларуси
01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
Беларусь
Водоемы в Беларуси начали замерзать. МЧС предупреждает рыбаков об опасности выхода на тонкий лед. Его буро-серый цвет говорит о непрочности. Уже зафиксировано несколько трагических случаев. Безопасным считается голубовато-зеленый лед толщиной не менее 20 сантиметров.
Армения
В первый день зимы в некоторых районах Армении прогнозируют снегопады и туман. Видимость на автомагистралях может быть плохой. Пока и республиканские, и международные дороги открыты, но водителей предупредили о возможной опасности. Им рекомендуют также ездить на зимней резине и с включенными противотуманными фарами. При этом в Ереване сегодня плюс девять. Температура понизится на пять – семь градусов по сравнению со вчерашним днем.
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