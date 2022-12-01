Сотрудники ГАИ в Минске начали рейд по проверке шин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нерасторопные водители в Беларуси теперь несут наказание, если покрышки не соответствуют сезону. Сотрудники ГАИ провели рейд по Минску, в который отправилась и корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За смену Даниил Гладкевич останавливает больше полусотни авто. Проверяет состояние и качество шин. Резина должна быть не только зимней. Если стерт рисунок протектора или «переобуты» не все колеса – это тоже нарушение.

- А зад почему не переобули?

- Еду за колесами, потому что оказались плохие колеса, я оставил их на шиномонтаже.

Сейчас это распространенная проблема. График сервиса шиномонтажей напряженный. Ждать своей очереди приходится не меньше недели. Все потому, что немало водителей, которые все делают в последний момент.

«Понимаю, что первое число, по законодательству нужно менять, да и по погодным условиям нужно было менять заблаговременно. Но не получалось. Просто не предусмотрел этот момент», – сказал водитель Вадим Поплавский.