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Сотрудники ГАИ в Минске начали рейд по проверке шин
01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нерасторопные водители в Беларуси теперь несут наказание, если покрышки не соответствуют сезону. Сотрудники ГАИ провели рейд по Минску, в который отправилась и корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
За смену Даниил Гладкевич останавливает больше полусотни авто. Проверяет состояние и качество шин. Резина должна быть не только зимней. Если стерт рисунок протектора или «переобуты» не все колеса – это тоже нарушение.
- А зад почему не переобули?
- Еду за колесами, потому что оказались плохие колеса, я оставил их на шиномонтаже.
Сейчас это распространенная проблема. График сервиса шиномонтажей напряженный. Ждать своей очереди приходится не меньше недели. Все потому, что немало водителей, которые все делают в последний момент.
И все же в этом году нарушителей меньше, отмечают инспекторы. Многие из-за непогоды сменили резину задолго до календарной зимы.
«Это, во-первых, моя безопасность. Во-вторых, это безопасность окружающих – и водителей, и пешеходов», – считает водитель Марк Богданов.
«Зачем ждать? Погодные условия, температурный режим – это сцепление с дорогой и так далее. Свободное время есть, лучше заранее подготовиться, чтобы не было вопросов потом», – советует водитель Василий Лутченко.
За летнюю резину на авто ГАИ пока выписывает предупреждение. В следующий раз горе-водителям грозит штраф в размере 160 белорусских, или 4 тысяч российских рублей. «Непереобутый» автомобиль – угроза для других водителей.
С 1 декабря белорусские водители-нарушители не смогут пройти техосмотр. Авто без зимней резины никто проверять не станет. Рейд ГАИ продлится до 5 декабря. Проверять шины на автомобилях инспекторы будут до марта.
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За летние покрышки пока выписывают предупреждение. В следующий раз нарушителю грозит штраф в размере 160 белорусских рублей.
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