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Белорусское соломоплетение внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Искусство соломоплетения Беларуси внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, говорится в сообщении организации в социальных сетях.
В заявке на включение в список ЮНЕСКО говорилось, что традиция соломоплетения насчитывает несколько веков и является «неотъемлемой частью культуры и искусства Беларуси».
До этого в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО были включены праздничный рождественский обряд «Колядные цари» в деревне Семежево Минской области, торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской – Будславский фест – в одноименном городе Минской области, весенний обряд «Юрьевский хоровод» в деревне Погост Гомельской области и культура лесного бортничества.
На 17-й сессии межправительственного заседания ЮНЕСКО также было принято решение о включении в список
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В заявке на включение в список ЮНЕСКО говорилось, что традиция соломоплетения является неотъемлемой частью культуры и искусства Беларуси.
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