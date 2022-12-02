Белорусское соломоплетение внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Искусство соломоплетения Беларуси внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, говорится в сообщении организации в социальных сетях.

В заявке на включение в список ЮНЕСКО говорилось, что традиция соломоплетения насчитывает несколько веков и является «неотъемлемой частью культуры и искусства Беларуси».

До этого в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО были включены праздничный рождественский обряд «Колядные цари» в деревне Семежево Минской области, торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской – Будславский фест – в одноименном городе Минской области, весенний обряд «Юрьевский хоровод» в деревне Погост Гомельской области и культура лесного бортничества.