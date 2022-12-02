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О чем пишут мировые СМИ: завершение лунной миссии NASA и премьера полуприцепов Tesla

02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лунная миссия NASA перешла к заключительному этапу. Корабль Orion совершит последний облет Луны перед тем, как вернуться на Землю, сообщает CNN. В четверг, 1 декабря, он запустил бортовой двигатель на 1 минуту 45 секунд, чтобы изменить траекторию. В понедельник капсула пройдет на высоте 128,7 км над Луной и начнет движение обратно к нашей планете. Эксперты NASA назвали одним из самых рискованных моментов вход аппарата в атмосферу Земли – он будет двигаться со скоростью почти 40 тысяч км/час (в 32 раза выше скорости звука) при температуре в 2760 градусов Цельсия.

Илон Маск представил первые электрические полуприцепы Tesla. Их выпуск планировали начать еще в 2019 году, но производство отложили из-за проблем с поставками аккумуляторов и впоследствии пандемии COVID-19, сообщает CNBS. Рулевое колесо находится в центре кабины полуприцепа, а по обе стороны от водителя размещены сенсорные экраны. Первым покупателем полуприцепов стала компания PepsiCo Frito Lay. Разработчики утверждают, что полуприцеп способен проехать 500 миль (более 800 км) с полной загрузкой на одной зарядке.

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр озвучил предполагаемую причину аварии на ТЭЦ Экибастуза. По его словам, она могла произойти из-за ошибочных действий персонала, сообщает «Казахстанская правда». Предварительные итоги расследования показали, что в ночь на 27 ноября из-за ошибки сотрудников станции резко повысилось давление в общегородской сети. Из-за этого произошло многочисленные прорывы – всего за два дня их насчитали более 70. Вице-премьер подчеркнул, что все причастные к ситуации понесут ответственность.

В Минске планируют создать единый портал государственных социальных услуг. Он будет объединять информацию о работе всех учреждений системы социальной защиты столицы, сообщает БелТА. Минчане смогут отправлять нужные запросы с помощью любых способов связи – так, будет организована работа чат-ботов в мессенджерах и центр по приему сообщений от людей с нарушениями слуха. При запросе конкретной услуги пользователю предоставят контакты учреждений, которые ее оказывают.

В Туркменистане открыли новый водоочистный объект. Он расположен в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, сообщает Turkmenportal. Мощность сооружения составляет 20 тысяч кубических метров воды в сутки. Комплекс для очистки сточных вод, поступающих из Арчмана, Келетдага и курорта «Арчман» занимает площадь в 4,2 га. Многоступенчатая очистка воды будет производиться по инновационным технологиям, в том числе биологическим путем. Все этапы будет контролировать компьютерная система.



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Теги: Минск
 
 
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Корабль Orion совершит последний полет вокруг Луны и отправится на Землю. Илон Маск представил первые электрические полуприцепы Tesla.
 
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