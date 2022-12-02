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Новый авиарейс связал Минск и Дубай

02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Авиакомпания «Белавиа» выполняет полеты по понедельникам и четвергам.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 1 декабря запустила прямые регулярные рейсы направлением Минск – Дубай. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

Дубай стал вторым направлением для «Белавиа» в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня авиакомпания также осуществляет рейсы из Минска в Шарджу.

Ранее сообщалось, что аэропорт Бишкека увеличил пассажиропоток и расширил географию авиасообщения. За 10 месяцев этого года аэропорт «Манас» обслужил на 20% пассажиров больше, чем в прошлом году.



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Теги: Минск
 
 
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Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам.
 
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