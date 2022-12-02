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Новый авиарейс связал Минск и Дубай
02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Авиакомпания «Белавиа» выполняет полеты по понедельникам и четвергам.
Полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.
Дубай стал вторым направлением для «Белавиа» в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня авиакомпания также осуществляет рейсы из Минска в Шарджу.
Ранее сообщалось, что аэропорт Бишкека
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Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам.
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