Новый авиарейс связал Минск и Дубай

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Авиакомпания «Белавиа» выполняет полеты по понедельникам и четвергам.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 1 декабря запустила прямые регулярные рейсы направлением Минск – Дубай. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика .

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

Дубай стал вторым направлением для «Белавиа» в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня авиакомпания также осуществляет рейсы из Минска в Шарджу.