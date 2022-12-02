Погода в СНГ: метель и морозы в Казахстане, туман в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность без осадков и минус шесть будет сегодня в Москве . В странах Содружества погода неравномерная: где-то держатся морозы, а где-то тепло и туман, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



Почти по всему Казахстану снег уже создает новогоднее настроение. На восток страны зима принесла сильный ветер, метель и морозы до минус 35. Ненамного теплее и на севере, ночью там минус 30. На западе температура еще плюсовая и осадков не обещают.



Авиация МЧС впервые провела учения по спасению людей в море во время бедствия. По легенде тренировок на Каспии пострадали люди, а техника для эвакуации до них не смогла добраться. Из ловушки их вызволили с помощью катера и вертолета.

«Прогулки могут привести к обострениям хронических заболеваний»

Сколько можно находиться на улице в мороз?

Кыргызстан



Зима в Кыргызстане непредсказуема. Сегодня в Бишкеке плюс один и светит солнце. Осадков синоптики не прогнозируют. Несмотря на это, коммунальные службы столицы всегда на страже. Кроме борьбы с последствиями непогоды, работники стараются создать праздничную атмосферу.



В первый зимний вечер они поднимали настроение горожанам. Сотрудники коммунальных служб украсили спецтехнику и проехали по центральным улицам города. Такой небольшой праздничный парад в огнях и мишуре порадовал всех встречных.

Беларусь



В Беларуси морозно и ветрено. В Минске минус шесть, на дорогах скользко. Из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень опасности. В лесах и на плантациях стартовал сезон заготовки шишек. Сырье переработают: шишки высушат и «обескрылят». Полученные семена отправят в питомники.

Армения



Армянская столица укутана туманом. Сегодня днем воздух в Ереване прогреется до плюс восьми. В некоторых областях Армении видимость на дорогах не превышает 50 метров. У водителей возникают сложности при передвижении. По сообщению МЧС, в республике закрыты некоторые автодороги: так, невозможно проехать от высокогорной метеостанции «Амберд» к одноименной крепости и озеру Кари в Арагацотнской области.