Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

Источник материала: ProBusiness





1 декабря состоялась Церемония награждения победителей десятой юбилейной Премии «Народная Марка» , которая ежегодно определяет ведущие бренды страны по широкому перечню продовольственных, непродовольственных товаров и услуг массового спроса по мнению потребителей. Опрос Премии проводился с 17 июля по 20 августа в средствах массовой информации всех регионов Беларуси и на официальном сайте Премии, так что каждый желающий мог ответить на вопрос, какие бренды он предпочитает и готов рекомендовать. Вопросы анкеты Премии не предлагали подсказок в виде вариантов ответа, что позволило выявить марки, обладающие «спонтанной» известностью. Результаты опроса Премии способствуют развитию добросовестной конкуренции брендов и повышению качества товаров и услуг, а также дают возможность маркетологам предприятий ознакомиться с отношением целевой аудитории к торговым маркам не только по стране в целом, но и по каждой из шести областей Беларуси.

Следует отметить, что в течение десяти лет в большинстве номинаций Премии лидируют марки, произведенные в Беларуси, а сильные бренды-лидеры завоевывают доверие своих потребителей, ежегодно подтверждая статус «Народная Марка».

Победители Премии «Народная Марка»:

































Присуждение предприятиям-победителям звания «Народная Марка» по праву считается наградой, свидетельствующей о народной любви и признании.

Специальный приз от digital-партнера Премии AMDG за комплексный подход в управлении брендом в digital и стремление увеличивать уровень цифровых коммуникаций получил ОАО «Беларусбанк».

Телеверсию Церемонии награждения победителей Премии «Народная Марка» жители Беларуси смогут увидеть в эфире 8 телеканала в период новогодних праздников.