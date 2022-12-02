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Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

02.12.2022 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

1 декабря состоялась Церемония награждения победителей десятой юбилейной Премии «Народная Марка», которая ежегодно определяет ведущие бренды страны по широкому перечню продовольственных, непродовольственных товаров и услуг массового спроса по мнению потребителей. Опрос Премии проводился с 17 июля по 20 августа в средствах массовой информации всех регионов Беларуси и на официальном сайте Премии, так что каждый желающий мог ответить на вопрос, какие бренды он предпочитает и готов рекомендовать. Вопросы анкеты Премии не предлагали подсказок в виде вариантов ответа, что позволило выявить марки, обладающие «спонтанной» известностью. Результаты опроса Премии способствуют развитию добросовестной конкуренции брендов и повышению качества товаров и услуг, а также дают возможность маркетологам предприятий ознакомиться с отношением целевой аудитории к торговым маркам не только по стране в целом, но и по каждой из шести областей Беларуси.

Следует отметить, что в течение десяти лет в большинстве номинаций Премии лидируют марки, произведенные в Беларуси, а сильные бренды-лидеры завоевывают доверие своих потребителей, ежегодно подтверждая статус «Народная Марка».

Победители Премии «Народная Марка»:

Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»

Присуждение предприятиям-победителям звания «Народная Марка» по праву считается наградой, свидетельствующей о народной любви и признании.

Специальный приз от digital-партнера Премии AMDG за комплексный подход в управлении брендом в digital и стремление увеличивать уровень цифровых коммуникаций получил ОАО «Беларусбанк».

Телеверсию Церемонии награждения победителей Премии «Народная Марка» жители Беларуси смогут увидеть в эфире 8 телеканала в период новогодних праздников.

 
 
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1 декабря состоялась Церемония награждения победителейдесятой юбилейной Премии «Народная Марка», которая ежегодно определяет ведущие бренды страны по широкому...
 
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