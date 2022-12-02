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Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»
02.12.2022 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
1 декабря состоялась Церемония награждения победителей десятой юбилейной Премии
Следует отметить, что в течение десяти лет в большинстве номинаций Премии лидируют марки, произведенные в Беларуси, а сильные бренды-лидеры завоевывают доверие своих потребителей, ежегодно подтверждая статус «Народная Марка».
Победители Премии «Народная Марка»:
Специальный приз от digital-партнера Премии
Телеверсию Церемонии награждения победителей Премии «Народная Марка» жители Беларуси смогут увидеть в эфире 8 телеканала в период новогодних праздников.
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1 декабря состоялась Церемония награждения победителейдесятой юбилейной Премии «Народная Марка», которая ежегодно определяет ведущие бренды страны по широкому...
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