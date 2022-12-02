Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу утром провели телефонный разговор, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Разговор был», – сказал он. Ранее о беседе Путина и Лукашенко сообщил Telegram-канал «Пул первого» и информационное агентство БЕЛТА .

В пресс-службе Кремля уточнили, что политики обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе развитие связей Москвы и Минска в науке и образовании. Путин и Лукашенко также условились продолжить личные контакты.