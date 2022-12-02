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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу утром провели телефонный разговор, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Разговор был», – сказал он. Ранее о беседе Путина и Лукашенко сообщил Telegram-канал «Пул первого» и информационное агентство
В пресс-службе Кремля уточнили, что политики обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе развитие связей Москвы и Минска в науке и образовании. Путин и Лукашенко также условились продолжить личные контакты.
Напомним, ранее
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Политики обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе развитие связей в науке и образовании.
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