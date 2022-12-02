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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу утром провели телефонный разговор, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Разговор был», – сказал он. Ранее о беседе Путина и Лукашенко сообщил Telegram-канал «Пул первого» и информационное агентство БЕЛТА.

В пресс-службе Кремля уточнили, что политики обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе развитие связей Москвы и Минска в науке и образовании. Путин и Лукашенко также условились продолжить личные контакты.

Напомним, ранее президенты России и Беларуси общались по телефону 9 ноября. Тогда стороны обсуждали торгово-экономическое сотрудничество, а также саммит ОДКБ в Армении.



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Теги: Минск
 
 
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Политики обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе развитие связей в науке и образовании.
 
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