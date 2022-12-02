ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курчатовский институт откроет филиал в Минске

02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Курчатовский институт планирует открыть филиал в Беларуси в феврале следующего года, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

«Мы планируем в феврале 2023 года открыть филиал Курчатовского института в Минске для того, чтобы работать по ряду совместных направлений», – сообщил и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков на II Конгрессе молодых ученых.

В числе таких направлений Марченков назвал генетику, синхротрон-нейтронные исследования и микроэлектронику. Для их совместного развития в Минске предусмотрено создание лабораторий.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие филиала запланировано на февраль 2023 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Объявлены победители Премии потребительского признания «Народная Марка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2022
Mir24.TV Belarus
02.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика