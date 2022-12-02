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Курчатовский институт откроет филиал в Минске
02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Курчатовский институт планирует открыть филиал в Беларуси в феврале следующего года, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на
«Мы планируем в феврале 2023 года открыть филиал Курчатовского института в Минске для того, чтобы работать по ряду совместных направлений», – сообщил и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков на II Конгрессе молодых ученых.
В числе таких направлений Марченков назвал генетику, синхротрон-нейтронные исследования и микроэлектронику. Для их совместного развития в Минске предусмотрено создание лабораторий.
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Открытие филиала запланировано на февраль 2023 года.
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