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Лукашенко: Надо прекратить постоянно реформировать образование
02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не упустить талантливых абитуриентов, но избежать лотереи во время вступительной кампании – такую задачу поставил Александр Лукашенко перед разработчиками
Президент поручил дополнительно пересмотреть нормы, которые касаются правил приема и поступления в вузы. Они должны вступить в силу уже в будущем году. Все новации выносились на общественное обсуждение, особо учитывали мнение педагогов и родителей. Ключевое требование Лукашенко – увидеть каждого абитуриента. При этом к новым правилам должна быть готова вся система образования – от Министерства до учителей в сельских школах.
Среди предложений Минобразования – совместить школьные и вступительные испытания.
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Президент встретился с разработчиками обновленного Кодекса об образовании Беларуси.
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