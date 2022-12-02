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Лукашенко: Надо прекратить постоянно реформировать образование

02.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не упустить талантливых абитуриентов, но избежать лотереи во время вступительной кампании – такую задачу поставил Александр Лукашенко перед разработчиками обновленного Кодекса об образовании, передает «МИР 24».

«Мы не должны своими решениями никого потерять или, не дай Бог, оттолкнуть. Наша задача как государства – обеспечить, подчеркну, нашей молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в стране. При этом вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов. Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент поручил дополнительно пересмотреть нормы, которые касаются правил приема и поступления в вузы. Они должны вступить в силу уже в будущем году. Все новации выносились на общественное обсуждение, особо учитывали мнение педагогов и родителей. Ключевое требование Лукашенко – увидеть каждого абитуриента. При этом к новым правилам должна быть готова вся система образования – от Министерства до учителей в сельских школах.

Среди предложений Минобразования – совместить школьные и вступительные испытания.



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Президент встретился с разработчиками обновленного Кодекса об образовании Беларуси.
 
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