«Бизнес хочет получить не просто систему безопасности, а полное сопровождение этой системы». Как в Минске прошел масштабный форум A1 Tech Day

Источник материала: ProBusiness





В Минске прошла первая конференция A1 Tech Day об актуальных технологических трендах и решениях в бизнесе. Заместитель директора по информационным технологиям А1 Юрий Левданский пообещал, «что конференция станет ежегодной и в 2023 году форум пройдет на еще более крупной площадке». И действительно, желающих посетить мероприятие оказалось очень много.

Такой интерес к теме технологий легко объяснить: за 2022 год с белорусского рынка ушли многие вендоры IT-решений для бизнеса, поэтому компании хотят понять, как и с кем работать дальше. Более 500 участников конференции получили ответы на эти вопросы.

«Облачные сервисы выросли за год на 50%»

Открыл конференцию заместитель директора по информационным технологиям А1 Юрий Левданский. По его словам, компания решила поделиться с бизнесом знаниями и опытом, который она получила за последние 5 лет, развивая свой дата-центр.

— Кроме того, ситуация на рынке за 2022 год сильно изменилась, а мы собрали ведущих спикеров с постсоветского пространства, которые закрывают своими компетенциями практически все технологические области. IT-ландшафт в Беларуси меняется, многие вендоры ушли. Однако приходят новые игроки, которые раньше не были представлены на нашем рынке, но готовы предоставить предпринимателям хорошие IT-продукты, — заявил Юрий Левданский. — Наше мероприятие мы посвятили 5-летию открытия дата-центра A1 Tier III. Это крупнейший дата-центр такого класса в Беларуси. Его открытие помогло компании уйти от классической операторской модели, когда мы предлагали только мобильную связь и развлечения под брендом VOKA. Мы вышли на рынок предоставления IT-услуг. И это не только облачные услуги, но и системная интеграция: поставка оборудования, его настройка, поддержка и обслуживание. Мы помогаем заказчикам планировать и проектировать их IT-инфраструктуру, оказываем услуги консалтинга.





Я считаю, что сегодня у нас собрана лучшая техническая команда в Беларуси. И поэтому мы стали уникальным системным интегратором: с одной стороны, мы один из крупнейших потребитетей IT-услуг, а с другой, активно сами предлагаем эти услуги. Мы больше 20 лет обеспечиваем собственную работоспособность и безопасность. Именно эти наработанные практики сейчас востребованы на рынке. Мы не просто знаем по шаблонам производителей, как запроектировать систему, но и понимаем, как ее эксплуатировать и настраивать. Мы знаем то, что обычно не пишут в документации. В нынешних условиях это очень ценная компетенция.





Юрий Левданский поделился стратегией А1 в нестабильное время — получение конкурентоспособных преимуществ в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Для этого компания весь 2022 год инвестировала в расширение команды, улучшение работы с сетями передачи данных, информационную безопасность (а это самое быстрорастущее направление в IT и бизнесе), разработку программного обеспечения и сервис.

— Белорусские компании сейчас вынуждены поддерживать IT-инфраструктуру собственными силами. И здесь мы видим свою миссию — помочь бизнесу в этих технических вопросах. Сейчас появился большой спрос на создание гибридных инфраструктур, когда у заказчика есть своя инфраструктура, но часть он готов переносить в облако, арендовать. Например, выносят на арендные мощности сегмент с персональными данными пользователей — чтобы быть уверенными в их сохранности.

Еще один интересный тренд — спрос на менеджмент IT. Заказчики хотят не просто арендовать мощности, не просто получить систему безопасности. Они хотят, чтобы сотрудники дата-центра следили и поддерживали работоспособность этих систем. В итоге наши облачные сервисы выросли за год на 50%. Думаю, теперь А1 стал полноценным интегратором 2.0: когда операторы связи идут к заказчикам с предложением мультисервисных услуг. Этот тренд появился лет 10 назад, но именно сейчас набирает популярность.





«Сейчас важно иметь постоянного технологического партнера, на которого можно положиться»

Начальник управления продаж ИКТ продуктов и сервисов А1 Алексей Федорович оценил 5 лет работы ЦОД А1 так: «24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение 5 лет было ноль сбоев на технологической инфраструктуре, ноль минут простоя клиентских сервисов». Зал отреагировал на это заявление аплодисментами.





— В 2017 году компания А1 заявила, что она больше, чем мобильный оператор. И сейчас это стало реальностью, — продолжил Алексей Федорович. — Сегодня мы готовы закрыть практически любой вопрос по направлению кибербезопасности и дать решение «под ключ» даже для малого и среднего бизнеса.

80% банковского сектора работает с нашим Центром обработки данных. Более 200 компаний-резидентов ПВТ доверяют нам свои данные. 15 ведущих ритейлеров и представителей e-commerce доверяют свои IT-продукты нашему облаку. 4 РНПЦ и десятки учреждений здравоохранения доверяют данные, а значит и жизни пациентов нам.

В это непростое турбулентное время очень важно иметь постоянного технологического партнера, на которого можно положиться и вместе идти вперед.





Этого же мнения придерживаются и поставщики различного IT-оборудования для бизнеса и дата-центров, которые приехали на конференцию, чтобы показать свои продукты.

Например, менеджер по развитию бизнеса компании TenIT Сергей Витковский уверен, что общение с партнерами — один из факторов успешной работы после санкций:

— Если вы посмотрите, то сегодня на стендах представлены, в основном, российские решения. Проблема информационной безопасности никуда не ушла с приходом санкций и стала даже актуальнее. Сейчас поставщикам необходимо рассказывать о своих решениях, чтобы компании могли выбрать для себя лучшие. На рынке острая нехватка квалифицированных специалистов, поэтому для небольших бизнесов выгоднее найти готовый продукт.





TenIT — это вендор платформы автоматизации процессов информационной безопасности Security vision в Беларуси. Эту же систему использует в своей работе и компания А1 (например, в колл-центрах).

Кстати, уникальность конференции A1 Tech Day в том, что там собрали максимум IT-решений, которые разработаны исключительно для конкретных задач. Такой софт намного безопаснее массовых решений — его невозможно «заразить» или еще как-то испортить извне. К примеру, после оцифровки своего производства собственник будет уверен в сохранности важных коммерческих данных.

Конференция объединила профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций, а также помогла предпринимателям познакомиться с производителями и интеграторами IT-решений. Участники конференции услышали и о практических кейсах: как защищаться от DDoS-атак, замещать импортное оборудование в информационной инфраструктуре и правильно делать резервное копирование важных данных.





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