Работники бюджетной сферы Беларуси получат надбавки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским бюджетникам поднимут зарплату за счет надбавок. Деньги выделят из резервного фонда президента. Предложение от правительства страны поддержал Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

«Никаких сбоев выплат этих надбавок не будет. Были планы сделать это с 1 января. Но все эти надбавки были установлены уже в текущем году, с осени, особенно по дошкольным учреждениям», – сказал министр финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов.

Решения о финансовой поддержке бюджетников в этом году поступали неоднократно. За счет правительства удалось сохранить «ковидные» выплаты для медиков. Их переименовали в надбавки за труд. Без внимания не остались и педагоги. Классные руководители, воспитатели, соцработники и представители культурной сферы уже получают зарплату выше.

«Есть программа действий правительства, в которой четко определены ориентиры, на какую заработную плату мы должны выйти. Как в целом по педагогическим кадрам, так и по отдельным категориям. А именно учителя, профессорско-преподавательский состав и педагогические работники», – уточнил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

Работа по повышению доходов работников бюджетной сферы продолжится и в следующем году. Вырастет в стране и минимальная заработная плата.