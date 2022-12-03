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Работники бюджетной сферы Беларуси получат надбавки
03.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусским бюджетникам поднимут зарплату за счет надбавок. Деньги выделят из резервного фонда президента. Предложение от правительства страны поддержал Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».
Решения о финансовой
«Есть программа действий правительства, в которой четко определены ориентиры, на какую заработную плату мы должны выйти. Как в целом по педагогическим кадрам, так и по отдельным категориям. А именно учителя, профессорско-преподавательский состав и педагогические работники», – уточнил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.
Работа по повышению доходов работников бюджетной сферы продолжится и в следующем году. Вырастет в стране и минимальная заработная плата.
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Классные руководители, воспитатели, соцработники и представители культурной сферы уже получают зарплату выше.
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