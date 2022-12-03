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Производство российско-белорусских трамваев запустили в Нижегородской области
03.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт совместному производству трамваев в городе Ворсма. Как сообщает
Как отметил на церемонии открытия 3 декабря Дмитрий Крутой, Нижегородская область входит в десятку важнейших российских регионов по товарообороту с Беларусью и по количеству интеграционных кооперационных проектов.
Российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» будет работать на производственных площадях в городе Ворсме. До 2024 года планируется произвести 176 вагонов, в том числе 26 трехсекционных.
Замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов назвал проект существенным и важным примером практического налаживания кооперации.
Глава Нижегородской области, в свою очередь, высоко оценил внешний облик и интерьеры новых трамваев, которые будут комфортабельными и для пожилых людей, и для мам с колясками, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будет организовано китайско-российское
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Проект получил название «МиНиН» ( Минск + Нижний Новгород).
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