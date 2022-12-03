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Производство российско-белорусских трамваев запустили в Нижегородской области

03.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт совместному производству трамваев в городе Ворсма. Как сообщает РИА «Новости», проект получил название «МиНиН» ( Минск + Нижний Новгород).

Как отметил на церемонии открытия 3 декабря Дмитрий Крутой, Нижегородская область входит в десятку важнейших российских регионов по товарообороту с Беларусью и по количеству интеграционных кооперационных проектов.

«Мы в очередной раз в этом году перешагнем отметку взаимного товарооборота в 1 миллиард долларов... И в этом проекте сложилась энергия команд и управленческих решений, которая позволила очень быстро от слов перейти к делу», – подчеркнул белорусский посол.

Российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» будет работать на производственных площадях в городе Ворсме. До 2024 года планируется произвести 176 вагонов, в том числе 26 трехсекционных.

Замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов назвал проект существенным и важным примером практического налаживания кооперации.

«Проект «МиНиН» внесет существенный вклад в развитие кооперации между Россией и Белоруссией. Важно, что этот проект создаст дополнительные компетенции на Нижегородской земле с точки зрения технологий создания производства этой техники и создаст до 500 рабочих мест», – подчеркнул Каримов.

Глава Нижегородской области, в свою очередь, высоко оценил внешний облик и интерьеры новых трамваев, которые будут комфортабельными и для пожилых людей, и для мам с колясками, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее стало известно, что в Ростовской области будет организовано китайско-российское производство аминокислот для нужд сельского хозяйства.



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Теги: Минск
 
 
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