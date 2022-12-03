Робот-экскурсовод и четыре белки: в Минске открылся форум музеев Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От робота-экскурсовода до белки, как главного героя экспозиции: в Минске собрали почти сотню разнообразных музеев со всей страны в одном месте. А точнее, их мини-версии. Форум «Музеи Беларуси» проводят в пятый раз, и он становится выставочной площадкой музейных достижений страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

- Здравствуйте, меня зовут Мироша.

Мироша – единственный робот-экскурсовод в Беларуси. Знает всю историю Бреста и рассказывает ее по семь-восемь раз за день в местном краеведческом музее. В Мирошу запрограммировали маршрут движения по залам. Он знает, где делать паузы, остановки и что говорить.

«Это эксклюзивный совместный проект нашего музея и Брестского государственного технического университета, где был создан этот робот. По договору с университетом один раз в месяц мы устраиваем кибер-день, когда экскурсии у нас проводит только этот робот», – рассказал директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков.

На выставке за одну секунду, как на машине времени, можно попасть на родину классика белорусской литературы Якуба Коласа.

«Можно посмотреть, где родился наш поэт, почувствовать ту самую атмосферу, в которой жил наш знаменитый писатель», – отметила ученый секретарь государственного литературного мемориального музея имени Якуба Коласа Мария Казакевич.

«Новые технологии захватывают молодежь. С помощью этих технологий и привлекается молодежь, потому что молодежи это нравится», – сказал ученик Минского областного лицея Захар Иванов.

Здесь можно узнать, что в Беларуси есть единственный в Европе Музей белки. В нем четыре пушистых грызуна и много экспонатов со следами этого зверька. По соседству пещерная женщина и супруга знатного магната из рода Сапегов. В Год исторической памяти музейщики рассказывают о главном – о цене жизни во время Великой Отечественной.