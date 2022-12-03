|
Робот-экскурсовод и четыре белки: в Минске открылся форум музеев Беларуси
03.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От робота-экскурсовода до белки, как главного героя экспозиции: в Минске собрали почти сотню разнообразных музеев со всей страны в одном месте. А точнее, их мини-версии. Форум «Музеи Беларуси» проводят в пятый раз, и он становится выставочной площадкой музейных достижений страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
- Здравствуйте, меня зовут Мироша.
Мироша – единственный робот-экскурсовод в Беларуси. Знает всю историю Бреста и рассказывает ее по семь-восемь раз за день в местном краеведческом музее. В Мирошу запрограммировали маршрут движения по залам. Он знает, где делать паузы, остановки и что говорить.
На выставке за одну секунду, как на машине времени, можно попасть на родину классика белорусской литературы Якуба Коласа.
«Можно посмотреть, где родился наш поэт, почувствовать ту самую атмосферу, в которой жил наш знаменитый писатель», – отметила ученый секретарь государственного литературного мемориального музея имени Якуба Коласа Мария Казакевич.
«Новые технологии захватывают молодежь. С помощью этих технологий и привлекается молодежь, потому что молодежи это нравится», – сказал ученик Минского областного лицея Захар Иванов.
Здесь можно узнать, что в Беларуси есть единственный в Европе Музей белки. В нем четыре пушистых грызуна и много экспонатов со следами этого зверька. По соседству пещерная женщина и супруга знатного магната из рода Сапегов. В Год исторической памяти музейщики рассказывают о главном – о цене жизни во время Великой Отечественной.
«Показываем на весах суточную норму хлеба – 125 граммов. В истории нашей страны было такое, когда хлеб, и жизнь, и Победа добывалась очень тяжелым трудом», –рассказала директор Музея белки в Большой Берестовице Наталья Торгонская.
Форум музеев проводится в Беларуси в пятый раз. У каждого музея – свои интерактивные визитки.
«Форум собрал порядка 90 музеев нашей страны. С нами работают 12 музеев Российской Федерации. Это говорит о том, что наши цели основополагающие: показать правду, быть вместе и открыто смотреть в будущее», сказал министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.
С представителями музеев России подписали несколько соглашений. Также в музейном городке выберут лучший проект и самую необычную экскурсию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум собрал 90 музеев республики и 12 музеев Российской Федерации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)