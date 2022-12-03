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Хет-трик Николая Лукашенко помог победить команде президента

03.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Гомельской области в матче любительского турнира, передает телеканал «МИР 24».

Счет на 14-й минуте открыл Николай Лукашенко. В этой игре он оформил хет-трик. Всего в первом периоде команда президента забила четыре раза, а свои ворота распечатать не позволила. В оставшихся двух периодах соперники устроили перестрелку. В итоге 6:4, гомельчане проиграли.

«Когда выходишь на лед, такое ощущение, будто ты не заканчивал профессиональную карьеру, а до сих пор продолжается это удовольствие», – сказал нападающий команды президента Беларуси Артем Каркоцкий.

«Хорошая игра. Моменты были и у нас, и у команды президента. Мы где-то вовремя не смогли забить, моменты реализовать. А потом уже где-то немножко не сыграли в обороне. Приятно играть, когда столько болельщиков. Энергия болельщиков переходит спортсменам», – отметил нападающий команды Гомельской области Дмитрий Саяпин.

Лучшими игроками встречи признаны голкипер гостевой команды Владислав Дзюбенко и форвард команды президента Николай Лукашенко. В турнире команда главы государства одержала две победы после трех матчей. Следующая встреча состоится 21 января.



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Дружина президента Беларуси одолела сборную Гомельской области со счетом 6:4.
 
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