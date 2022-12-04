Лукашенко и Шойгу обсудили в Минске совместную подготовку военных

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия выработают единую позицию по защите территориальной целостности Союзного государства. Об этом в субботу заявил Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает «МИР 24».

В Беларуси по решению лидеров обеих стран развернута совместная группировка войск . Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь уделяет особое внимание слаживанию и повышению навыков офицеров и солдат на территории страны.

«Мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят и белорусских, и россиян, чтобы в случае необходимости первые наши ряды, защитники Союзного государства смогли отразить любую агрессию с этой территории. От медицинских аптечек, до обмундирования и вооружение – никакого разделения нет. Мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Также Сергей Шойгу провел в Минске переговоры со своим коллегой министром Виктором Хрениным.