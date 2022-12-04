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Лукашенко и Шойгу обсудили в Минске совместную подготовку военных
04.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия выработают единую позицию по защите территориальной целостности Союзного государства. Об этом в субботу заявил Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает «МИР 24».
В Беларуси по решению лидеров обеих стран
Также Сергей Шойгу провел в Минске переговоры со своим коллегой министром Виктором Хрениным.
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Беларусь и Россия выработают единую позицию по защите территориальной целостности Союзного государства.
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