|
Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
04.12.2022 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
История очень «липкого» бизнеса, первые комментарии по возможным изменениям в налогах и советы, как сделать хороший оффер для клиента. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Правительство
На Wildberries
Полезное для бизнеса
Блокчейн создает виртуальный мир со своими решениями и правилами, предоставляя бизнесу массу возможностей. Но многие компании даже не пробуют сделать шаг в этом направлении. А некоторые просто не знают, как правильно это сделать. Но
Бывает, что самые очевидные инструменты становятся самыми эффективными. Но ими мало кто пользуется, потому что они «слишком просты». Игропрактик и коуч Роман Горбань считает, что не стоит все усложнять: иногда для того, чтобы продажи резко пошли вверх, стоит просто
Сфера IT считается традиционно мужской. А в топ-менеджменте компаний женщины — еще большая редкость. Как женщине руководителю выстраивать коммуникации в команде, чтобы все работало как надо? Каких принципов придерживаться в работе? И как удалить из телефона рабочую почту и чаты, но оставаться при этом эффективным сотрудником? Об этом и многом другом
Истории бизнеса
Ольга Гаврилик — единственный в Беларуси сертифицированный медовый сомелье. В 2012 году они вместе с мужем Александром купили пчелиную пасеку недалеко от Гродно и стартовали семейный бизнес. Договорились о поставках с торговыми сетями, занялись расширением продуктовой линейки. А через пять лет произошел настоящий прорыв: продукцию компании «Мядовы шлях» стали закупать в США. Потом наладили поставки в Японию, где требования к продуктам питания очень высоки. Но ковидная история сделала логистику очень дорогой, и экспорт в эти страны пришлось поставить на паузу. Как сегодня производитель меда из Гродненского района развивает новые направления бизнеса,
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История очень «липкого» бизнеса, первые комментарии по возможным изменениям в налогах и советы, как сделать хороший оффер для клиента. Кратко пересказываем, о чем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)