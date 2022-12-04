Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героев.

История очень «липкого» бизнеса, первые комментарии по возможным изменениям в налогах и советы, как сделать хороший оффер для клиента. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Правительство подготовило изменения в Налоговый кодекс на 2023 год. Вот тут первые комментарии на проект документа.

На Wildberries появится специальный раздел для товаров из Беларуси.

Полезное для бизнеса

Блокчейн создает виртуальный мир со своими решениями и правилами, предоставляя бизнесу массу возможностей. Но многие компании даже не пробуют сделать шаг в этом направлении. А некоторые просто не знают, как правильно это сделать. Но мы вам расскажем.

Бывает, что самые очевидные инструменты становятся самыми эффективными. Но ими мало кто пользуется, потому что они «слишком просты». Игропрактик и коуч Роман Горбань считает, что не стоит все усложнять: иногда для того, чтобы продажи резко пошли вверх, стоит просто взглянуть на свой бизнес под другим углом .

Сфера IT считается традиционно мужской. А в топ-менеджменте компаний женщины — еще большая редкость. Как женщине руководителю выстраивать коммуникации в команде, чтобы все работало как надо? Каких принципов придерживаться в работе? И как удалить из телефона рабочую почту и чаты, но оставаться при этом эффективным сотрудником? Об этом и многом другом поговорили с Chief Marketing Officer в SOFTSWISS Валентиной Багния.

Собрали 5 шагов по введению режима коммерческой тайны.

Истории бизнеса

Ольга Гаврилик — единственный в Беларуси сертифицированный медовый сомелье. В 2012 году они вместе с мужем Александром купили пчелиную пасеку недалеко от Гродно и стартовали семейный бизнес. Договорились о поставках с торговыми сетями, занялись расширением продуктовой линейки. А через пять лет произошел настоящий прорыв: продукцию компании «Мядовы шлях» стали закупать в США. Потом наладили поставки в Японию, где требования к продуктам питания очень высоки. Но ковидная история сделала логистику очень дорогой, и экспорт в эти страны пришлось поставить на паузу. Как сегодня производитель меда из Гродненского района развивает новые направления бизнеса, читайте здесь .

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