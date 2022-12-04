ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

04.12.2022 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Фото из архива героев.

История очень «липкого» бизнеса, первые комментарии по возможным изменениям в налогах и советы, как сделать хороший оффер для клиента. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Правительство подготовило изменения в Налоговый кодекс на 2023 год. Вот тут первые комментарии на проект документа.

На Wildberries появится специальный раздел для товаров из Беларуси.

Полезное для бизнеса

Блокчейн создает виртуальный мир со своими решениями и правилами, предоставляя бизнесу массу возможностей. Но многие компании даже не пробуют сделать шаг в этом направлении. А некоторые просто не знают, как правильно это сделать. Но мы вам расскажем.

Бывает, что самые очевидные инструменты становятся самыми эффективными. Но ими мало кто пользуется, потому что они «слишком просты». Игропрактик и коуч Роман Горбань считает, что не стоит все усложнять: иногда для того, чтобы продажи резко пошли вверх, стоит просто взглянуть на свой бизнес под другим углом.

Сфера IT считается традиционно мужской. А в топ-менеджменте компаний женщины — еще большая редкость. Как женщине руководителю выстраивать коммуникации в команде, чтобы все работало как надо? Каких принципов придерживаться в работе? И как удалить из телефона рабочую почту и чаты, но оставаться при этом эффективным сотрудником? Об этом и многом другом поговорили с Chief Marketing Officer в SOFTSWISS Валентиной Багния.

Собрали 5 шагов по введению режима коммерческой тайны.

Истории бизнеса

Ольга Гаврилик — единственный в Беларуси сертифицированный медовый сомелье. В 2012 году они вместе с мужем Александром купили пчелиную пасеку недалеко от Гродно и стартовали семейный бизнес. Договорились о поставках с торговыми сетями, занялись расширением продуктовой линейки. А через пять лет произошел настоящий прорыв: продукцию компании «Мядовы шлях» стали закупать в США. Потом наладили поставки в Японию, где требования к продуктам питания очень высоки. Но ковидная история сделала логистику очень дорогой, и экспорт в эти страны пришлось поставить на паузу. Как сегодня производитель меда из Гродненского района развивает новые направления бизнеса, читайте здесь.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История очень «липкого» бизнеса, первые комментарии по возможным изменениям в налогах и советы, как сделать хороший оффер для клиента. Кратко пересказываем, о чем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская теннисистка Ирина Шиманович выиграла турнир в Рио-де-Жанейро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.12.2022
Mir24.TV Belarus
04.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика