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Фабрика елочных игрушек в Беларуси выпустила новую коллекцию

04.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Расписные шары, «снегири», «елочки» и медальоны. На единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек подготовили новую коллекцию. Талисман следующего года – кролика – делают из материала собственной разработки. Производственные секреты узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Эти птички очень быстро улетают с прилавков магазинов. Снегири – самая востребованная игрушка минской фабрики. Составить конкуренцию этому елочному украшению может разве что символ Нового года – кролик с часами. Делают его по секретной технологии. И рецепт раствора, и оборудование для изготовления придумали местные инженеры.

«Это наша инновационная разработка – новый материал, который называется «поликерамика». На основе гипса с добавлением различных наполнителей, которые позволяют раствору быть более пластичным и в то же время менее хрупким», –рассказала заведующая литейным отделом Наталья Скачко.

Ассортимент елочных украшений обновили на 20%. Пейзажи на зимних шарах рисуют вручную. В день художники расписывают до 40 штук.

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«Мы используем специальный акрил, который очень хорошо держится. Есть, например, матовый, он быстро стирается. Мы такой не используем. Используем специальные латексные краски, которые имею прилипание к шарику», – пояснила главный художник фабрики елочных игрушек Елена Грицук.

На некоторых украшениях есть барельеф. Благодаря ему обитатели зимнего леса и сказочные персонажи будто оживают.

«Барельеф – это наша специальная разработка. Она крепится на шар, как ни странно, просто с помощью клея. Я не буду рассказывать, из какого материала она сделана. У нас есть специальные заготовки, которые мы делаем, мы их лепим. И просто приклеиваем на клей органический», – сказала Елена Грицук.

Сейчас в ассортименте фабрики более 500 различных игрушек. Продукцию отправляют и на экспорт, в российские и европейские магазины.



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В ассортименте фабрики более 500 различных игрушек. Продукцию отправляют и на экспорт, в российские и европейские магазины.
 
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