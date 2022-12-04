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Фабрика елочных игрушек в Беларуси выпустила новую коллекцию
04.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Расписные шары, «снегири», «елочки» и медальоны. На единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек подготовили новую коллекцию. Талисман следующего года – кролика – делают из материала собственной разработки. Производственные секреты узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Эти птички очень быстро улетают с прилавков магазинов. Снегири – самая востребованная игрушка минской фабрики. Составить конкуренцию этому елочному украшению может разве что символ Нового года – кролик с часами. Делают его по секретной технологии. И рецепт раствора, и оборудование для изготовления придумали местные инженеры.
«Это наша инновационная разработка – новый материал, который называется «поликерамика». На основе гипса с добавлением различных наполнителей, которые позволяют раствору быть более пластичным и в то же время менее хрупким», –рассказала заведующая литейным отделом Наталья Скачко.
Ассортимент елочных украшений обновили на 20%. Пейзажи на зимних шарах рисуют вручную. В день художники расписывают до 40 штук.
«Мы используем специальный акрил, который очень хорошо держится. Есть, например, матовый, он быстро стирается. Мы такой не используем. Используем специальные латексные краски, которые имею прилипание к шарику», – пояснила главный художник фабрики елочных игрушек Елена Грицук.
На некоторых украшениях есть барельеф. Благодаря ему обитатели зимнего леса и сказочные персонажи будто оживают.
«Барельеф – это наша специальная разработка. Она крепится на шар, как ни странно, просто с помощью клея. Я не буду рассказывать, из какого материала она сделана. У нас есть специальные заготовки, которые мы делаем, мы их лепим. И просто приклеиваем на клей органический», – сказала Елена Грицук.
Сейчас в ассортименте фабрики более 500 различных игрушек. Продукцию отправляют и на экспорт, в российские и европейские магазины.
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В ассортименте фабрики более 500 различных игрушек. Продукцию отправляют и на экспорт, в российские и европейские магазины.
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