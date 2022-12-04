Фабрика елочных игрушек в Беларуси выпустила новую коллекцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Расписные шары, «снегири», «елочки» и медальоны. На единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек подготовили новую коллекцию. Талисман следующего года – кролика – делают из материала собственной разработки. Производственные секреты узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Эти птички очень быстро улетают с прилавков магазинов. Снегири – самая востребованная игрушка минской фабрики. Составить конкуренцию этому елочному украшению может разве что символ Нового года – кролик с часами. Делают его по секретной технологии. И рецепт раствора, и оборудование для изготовления придумали местные инженеры.

«Это наша инновационная разработка – новый материал, который называется «поликерамика». На основе гипса с добавлением различных наполнителей, которые позволяют раствору быть более пластичным и в то же время менее хрупким», –рассказала заведующая литейным отделом Наталья Скачко.

Ассортимент елочных украшений обновили на 20%. Пейзажи на зимних шарах рисуют вручную. В день художники расписывают до 40 штук.

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