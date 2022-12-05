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Гимнастки из России и Беларуси завоевали золотую и серебряную медали на турнире в Сочи
05.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российская художественная гимнастка Лала Крамаренко завоевала золотую медаль в многоборье по художественной гимнастике на турнире «Небесная грация» в Сочи. Белорусская гимнастка Анастасия Салос получила серебряную медаль, сообщает
Впервые турнир «Небесная грация» был проведен в прошлом году в Москве. Тогда первое место заняла Лала Крамаренко, второе – белорусская гимнастка Анна Каменщикова, третье – Кетеван Аболишвили из Грузии.
Напомним, в ноябре в Санкт Петербурге прошли сразу
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Впервые турнир «Небесная грация» был проведен в прошлом году в Москве.
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