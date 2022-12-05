Гимнастки из России и Беларуси завоевали золотую и серебряную медали на турнире в Сочи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская художественная гимнастка Лала Крамаренко завоевала золотую медаль в многоборье по художественной гимнастике на турнире «Небесная грация» в Сочи. Белорусская гимнастка Анастасия Салос получила серебряную медаль, сообщает БЕЛТА .

Впервые турнир «Небесная грация» был проведен в прошлом году в Москве. Тогда первое место заняла Лала Крамаренко, второе – белорусская гимнастка Анна Каменщикова, третье – Кетеван Аболишвили из Грузии.