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Гимнастки из России и Беларуси завоевали золотую и серебряную медали на турнире в Сочи

05.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российская художественная гимнастка Лала Крамаренко завоевала золотую медаль в многоборье по художественной гимнастике на турнире «Небесная грация» в Сочи. Белорусская гимнастка Анастасия Салос получила серебряную медаль, сообщает БЕЛТА.

Крамаренко набрала 206,80 балла, а Салос – 191,15 балла.

Впервые турнир «Небесная грация» был проведен в прошлом году в Москве. Тогда первое место заняла Лала Крамаренко, второе – белорусская гимнастка Анна Каменщикова, третье – Кетеван Аболишвили из Грузии.

Напомним, в ноябре в Санкт Петербурге прошли сразу два крупных турнира по художественной гимнастике – Кубок России и Кубок сильнейших. Также в Азербайджане завершился первый международный Кубок по художественной гимнастике «Оджаг».



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Впервые турнир «Небесная грация» был проведен в прошлом году в Москве.
 
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