Источник материала: ProBusiness



Владимир Свириденко. Фото из архива героя

Владимир Свириденко из Браслава еще пять лет назад был столяром, а сейчас печет хлеб, багеты, круассаны — и их каждый день разбирают местные и туристы. А пироги в виде лодочки — ноу-хау Владимира — и вовсе расходятся еще горячими. Свириденко начинал как лоточник на рынке: продавал буханки с самодельной тележки. Потом ездил к покупателям на «хлебомобиле» — велосипеде, приспособленном под ларек. А сейчас он — владелец собственной пекарни «Булкин дом» . Рассказываем очередную мотивирующую историю успеха предприимчивого человека из глубинки в партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси .

Уровень 1: Первый хлеб из духовки ели собака и ежи

Не было бы счастья, да несчастье помогло — именно так в жизнь Владимира пришел хлеб.

— Я работал столяром. Семья, трое детей. Все шло по накатанной, профессию менять не собирался. Но однажды сломал ногу. Дело было зимой, пришлось сидеть дома в гипсе. Телевизор, компьютер, соцсети быстро надоели. Жена на работе, а дети просят чего-нибудь вкусненького. И я решил освоить хлебопечку, которая до этого стояла у нас без дела. Про хлеб я тогда не знал ровным счетом ни-че-го! — вспоминает теперь уже признанный пекарь.



Фото из архива героя

В хлебопечке получилось хорошо раз, получилось два… И Владимир отважился на более сложную штуку — испечь хлеб в духовке. Это был первый уровень в его «игре».

— Думал, сразу же выйдет каравай! Как бы не так! Хлеб долго не получался, было много ошибок. Процесс хлебопечения казался мне каким-то непонятным действом. Тесто приходилось выбрасывать — и помногу! Самая большая партия, которую утилизировал, — 10 кг. Я не увидел, что мука в упаковке заражена личинками, и замешал большое количество теста. Когда заметил, отнес в лес. Ничего, ежики все съели: недалеко от нашего дома на полянке проходит ежиная тропа. Бракованный хлеб ела и наша собака. Она, кстати, здорово растолстела! Когда перестали ее так кормить, снова постройнела.

Первый хороший хлеб получился только через пару лет.

— В меня уже никто не верил, кроме отца. Только он поддерживал: не бросай, и все получится. В интернете консультировался с пекарями из других стран. Я им не конкурент, и они делились технологией и рецептами. Но даже с их помощью теорию я изучал долго и мучительно.

Вдруг в какой-то момент пазл наконец сложился: хлеб вышел на славу! На радостях Владимир пек и пек: и для семьи, и для друзей, и для знакомых.

— В итоге все вокруг моим хлебом объелись и уже не могли на него смотреть. А я же не мог остановиться! Обычно на этом моменте многие бросают увлечение, так как нет стимула идти дальше. Я же решил свой хлеб продавать.

Это был апрель 2018 года — уже действовал указ Президента № 337 о регулировании деятельности физических лиц. Он и помог Владимиру заняться любимым делом без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

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Уровень 2: Изобрел хлебомобиль и возил на нем выпечку на продажу

Кухню в своем доме Свириденко обустроил под пекарню. Накопил денег, купил за 1000 рублей (около $ 350) бэушную однофазную конвекционную печь — и перешел на «уровень два»: вместо двух-трех буханок стал печь несколько десятков.



Фото из архива героя

А как их продать? Тут мужчине пригодились навыки столяра. Он сделал тележку-трансформер — из передвижного средства она легко превращалась в прилавок, — нагрузил ее хлебом, прикатил на городской вещевой рынок и стал торговать.

— Свой первый день на рынке не забуду никогда! — смеется пекарь. ­- Тогда я привез на продажу около 30 буханок хлеба и 30 булочек. Рядом стояли продавцы пирожков, но за покупками люди подходили только ко мне. Другие торговцы с нетерпением ожидали, когда же я уйду, все интересовались: мол, сколько тебе еще осталось продать?

За буханку своего хлеба Владимир просил рубль ($ 0,5). От покупателей скоро не было отбоя. Самые нетерпеливые даже не могли дождаться, когда пекарь с тележкой придет на рынок, и сами ехали к нему домой. Им хлебушек — ароматный и горячий — продавала теща Владимира. А он любую свободную минуту тратил на сон.



Фото из архива героя

— Первые деньги дались непросто. Хлеб я пек по ночам. Начинал замешивать тесто в 18.00, а заканчивал процесс к 8.00. В 9.00 уже надо было выезжать на продажу. Случалось, на ногах был по 26 часов. Все было очень жестко! Торговал три дня в неделю, потом отсыпался чуть ли не сутки.

Через пару месяцев Владимир сделал «хлебомобиль» — велосипед с тележкой, где в ящиках лежит теплая выпечка. По бокам большими буквами написал «Хлеб».

— «Хлебомобиль» произвел в Браславе сенсацию! Продукцию у меня покупали еще по дороге на рынок, поэтому грузил тележку всегда с запасом. Еду по улице, а люди кричат: «Хлеб, стой! Хочу взять буханку».

Через два года Владимир переехал с рынка в центр города — на площадку возле крупного магазина.

— Браслав — город туристический, и любой бизнес у нас сезонный: зимой у тебя одни продажи, летом — совсем другие. Я решил, что вещевой рынок — не лучшее место для торговли хлебом. Самый людный день там — воскресенье. Поэтому перебрался к центру, где трафик получше. Когда с тележки перешел на «хлебомобиль», расширил ассортимент: выпекал и продавал не только хлеб, но и сдобу.



Фото из архива героя

Среди постоянных покупателей пекаря-самоучки были и иностранцы. Латыши, которые ценят экопродукты, брали домой по 20 буханок: себе, родственникам и знакомым. Долгое время за белым хлебом к Свириденко приходил француз: говорил, что ел такой же дома.

Спустя время, поднакопив еще немного денег, Владимир купил вторую печь — схожего типа, только чуть побольше и новую. Она стоила 2,2 тысячи рублей (около $ 800).

Две печи позволили выпекать еще больше хлеба и сдобы. Житель Браслава упрямо шел к давней мечте — «собственной пекарне, из которой бы на сотни метров вокруг шел обалденный запах свежей выпечки».

Уровень 3. Открыл пекарню в хорошем месте

В июле 2022 года Владимир Свириденко стал индивидуальным предпринимателем. А в сентябре открыл пекарню «Булкин дом».



Фото из архива героя

— Не в самом центре, но место, можно сказать, идеальное. Люди идут к нам теперь на запах свежего хлеба: он по всей округе! Покупатели — не только взрослые люди, но и школьники. Они к нам забегают за булочками, родители даже стали давать им больше денег на карманные расходы. Конечно, с открытием пекарни путь к клиентам максимально сократился. Я теперь уже сам не верю, что еще совсем недавно садился на хлебомобиль и в любую погоду — в дождь, град, снег, жару — вез продавать хлеб.

За аренду части здания (когда-то там был детсад, сейчас здание в частной собственности) предприниматель платит «по средним для Браслава расценкам». Коммуналка обходится в 700 рублей (около $ 300) в месяц.

Ремонт в помещении требовался лишь косметический. А вот с коммуникациями пришлось повозиться:

— Для нашего оборудования необходимо трехфазное питание, чтобы выдержало нагрузку: электрике уделили много внимания. Еще сделали вытяжную вентиляцию. Ремонт шел довольно долго, многое делали своими руками, с рассрочкой платежей. Ведь с февраля нынешнего года многое подорожало.



Фото из архива героя

Предприниматель взял в лизинг на год расстоечный шкаф — за 2,2 тысячи рублей ($ 900).

Сейчас у Владимира уже есть два помощника: пекарь и продавец.

— Но они работают не на полную ставку, приходят в пекарню на некоторое время, лишь когда требуется их помощь. Поэтому зарплата у них небольшая.

Подоходный налог Владимир как ИП платит по УСН — 6% от выручки.



Фото из архива героя

Уровень 4: Придумал авторский рецепт пирога — и теперь это бренд пекарни

Браславский пекарь придумал, как по-новому печь сметанник. Он получается не круглый, а продолговатый, и начинки в нем больше, чем теста. Эту булочку туристы назвали «лодочка» — браславский край славится озерами. Изделие стало брендом пекарни «Булкин дом».



Фото из архива героя

— «Лодочка» — мое ноу-хау, — гордится пекарь. — Идея была вот в чем. В обычном «гостовском» сметаннике мне в детстве не нравилось то, что вкусно было в центре, а по краям — просто булка. Помню, съедал сначала начинку, а булку оставлял напоследок. И я захотел изменить эту пропорцию. В нашем изделии в сыром виде на 100 граммов теста — 140 граммов начинки. В традиционном сметаннике чуть больше ложки творога выкладывают — и все.

Для выпечки «лодочек» Владимир купил итальянские овальные формы. Начинку делает по «гостовскому» рецепту, а для основы разработал свой фирменный. По сути, «лодочка» — даже не булочка, а мини-пирог: весит более 200 граммов.



Фото из архива героя

В пекарне «лодочки» по 2,8 рубля (чуть больше $ 1) расходятся влет еще горячими.

— Это изделие мы печем каждый день, ведь это наш хит. Но его выпечку на поток не поставишь: тесто созревает довольно долго. Но самое сложное — формовка: нужно сделать тонкий край, да так, чтобы при выпечке он не опал. Поэтому много «лодочек» не напечешь, и их постоянно не хватает.

Что дальше?

В следующем году Владимир планирует расширять бизнес.

— Сейчас у меня совсем другие печки по сравнению с теми, с которых я начинал. Но и их мощности уже не хватает, чтобы накормить всех желающих. Хочу сменить форму собственности на частное унитарное предприятие, купить еще одну печь, нанять в штат работников.



Фото из архива героя

А еще у предпринимателя есть идея поставить возле пекарни «хлебомобиль»:

— Как символический памятник пути, по которому я прошел. Местные заходят сейчас в «Булкин дом» и говорят: «О, мы еще помним, как вы продавали хлеб с тележки. А сейчас вон какая пекарня отличная получилась!»

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