В Беларуси местный Хатико встречает и провожает поезда

«Тут как бы она у нас и осталась, потому что деваться ей некуда. Она ждет, ждет и надеется. Как любое животное, привыкает к своему хозяину, любит его» – рассказала местная жительница Ирина.

Надежды на счастливый финал в этой истории нет. Хозяин пса скончался два года назад. После этого собаке пытались найти новый дом, но каждый раз он сбегал и возвращался на свое место . Поэтому жители деревни прозвали дворнягу Хатико и считают местной легендой .