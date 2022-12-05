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В Беларуси местный Хатико встречает и провожает поезда
05.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский Хатико. На железнодорожной станции под Минском пес уже два года ждет своего хозяина, передает телеканал «МИР 24».
«Тут как бы она у нас и осталась, потому что деваться ей некуда. Она ждет, ждет и надеется. Как любое животное, привыкает к своему хозяину, любит его» – рассказала местная жительница Ирина.
Надежды на
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Неравнодушные люди построили преданному псу будку и подкармливают его.
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