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В Беларуси местный Хатико встречает и провожает поезда

05.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Хатико. На железнодорожной станции под Минском пес уже два года ждет своего хозяина, передает телеканал «МИР 24».

Трогательную историю о преданном псе рассказали жители деревни Клыповщина. Они подкармливают дворнягу. Местный умелец смастерил будку, которая поможет пережить бездомному псу зимние морозы.

«Тут как бы она у нас и осталась, потому что деваться ей некуда. Она ждет, ждет и надеется. Как любое животное, привыкает к своему хозяину, любит его» – рассказала местная жительница Ирина.

Надежды на счастливый финал в этой истории нет. Хозяин пса скончался два года назад. После этого собаке пытались найти новый дом, но каждый раз он сбегал и возвращался на свое место. Поэтому жители деревни прозвали дворнягу Хатико и считают местной легендой.



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Неравнодушные люди построили преданному псу будку и подкармливают его.
 
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