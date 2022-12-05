Погода в СНГ: метель бушует на севере Казахстана, закрыто движение на некоторых дорогах Армении

Метель, сильный ветер и мороз. Север Казахстана – в центре жестокой непогоды. В Астане, Темиртау и Караганде из-за мороза отменили уроки в школах. Занятия проходят дистанционно. Ночью температура в регионе упала почти до минус 30. Днем ненамного теплее. Холод ползет и на юг республики. Так, в Атырауской области водоемы уже покрылись льдом. Но он еще тонкий – выходить на него опасно. Есть угроза провалиться в воду. Местные спасатели проводят со школьниками разъяснительные беседы, а родителей призывают не отпускать детей одних на водоемы.

Кыргызстан

В Бишкеке морозно, до минус шести. А во второй половине дня будет и снежно. Осадки на большей части страны. А юг республики с утра накрыл густой туман. В городе Ош на дорогах плохая видимость. Самолет из Бишкека из-за непогоды не смог приземлиться в местном аэропорту. Задерживаются еще несколько рейсов Ош-Бишкек.

Армения

В Армении холод отвоевывает у тепла градус за градусом. В горных районах – снег. На трассах скользко и плохая видимость. Закрыто движение на некоторых дорогах: в направлении Дилижана, Ширака, Арагацонта. На перевалах, где проезд разрешен, водителям рекомендуют использовать только зимние шины.

Беларусь



В Беларуси усилились морозы. Ночью местами до минус 13, днем до семи градусов ниже нуля. Будет скользко, на дорогах сохранится гололедица. Нужно быть осторожными, предупреждают синоптики. А вот в Минприроды уверены, что у природы нет плохой погоды, и предлагают белорусам от 18 до 30 лет поучаствовать в творческом конкурсе. Нужно снять видеоролики на экологическую тему и до конца декабря отправить их в ведомство через официальный сайт. За самые интересные проекты обещают ценные призы.