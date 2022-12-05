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Погода в СНГ: метель бушует на севере Казахстана, закрыто движение на некоторых дорогах Армении
05.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Таджикистан
Настоящая зима со снегом пришла в Душанбе. Здания и деревья надели белые шапки. Снеговиков лепить пока рано, но по дороге в школу дети уже играют в снежки. Но такая красота таит и опасность – на дорогах скользко. На горных трассах снежные заносы и высокая опасность схода лавин, предупреждают спасатели. Для грузовиков движение по всем участкам дорог закрыто.
Метель, сильный ветер и мороз. Север Казахстана – в центре жестокой непогоды. В Астане, Темиртау и Караганде из-за мороза отменили уроки в школах. Занятия проходят дистанционно. Ночью температура в регионе упала почти до минус 30. Днем ненамного теплее. Холод ползет и на юг республики. Так, в Атырауской области водоемы уже покрылись льдом. Но он еще тонкий – выходить на него опасно. Есть угроза провалиться в воду. Местные спасатели проводят со школьниками разъяснительные беседы, а родителей призывают не отпускать детей одних на водоемы.
Кыргызстан
В Бишкеке морозно, до минус шести. А во второй половине дня будет и снежно. Осадки на большей части страны. А юг республики с утра накрыл густой туман. В городе Ош на дорогах плохая видимость. Самолет из Бишкека из-за непогоды не смог приземлиться в местном аэропорту. Задерживаются еще несколько рейсов Ош-Бишкек.
Армения
В Армении холод отвоевывает у тепла градус за градусом. В горных районах – снег. На трассах скользко и плохая видимость. Закрыто движение на некоторых дорогах: в направлении Дилижана, Ширака, Арагацонта. На перевалах, где проезд разрешен, водителям рекомендуют использовать только зимние шины.
Беларусь
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