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Погода в СНГ: метель бушует на севере Казахстана, закрыто движение на некоторых дорогах Армении

05.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве установлен рекорд максимального атмосферного давления. В полночь оно превысило 771 миллиметр ртутного столба. Таким образом, в российской столице третий день подряд фиксируется рекордно высокое атмосферное давление. Но это не единственный сюрприз начала зимы. Уже в эти выходные в Москву придет оттепель. Температура сменит минус на плюс. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

Настоящая зима со снегом пришла в Душанбе. Здания и деревья надели белые шапки. Снеговиков лепить пока рано, но по дороге в школу дети уже играют в снежки. Но такая красота таит и опасность – на дорогах скользко. На горных трассах снежные заносы и высокая опасность схода лавин, предупреждают спасатели. Для грузовиков движение по всем участкам дорог закрыто.

Если зимой в дороге заглох автомобиль

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Казахстан

Метель, сильный ветер и мороз. Север Казахстана – в центре жестокой непогоды. В Астане, Темиртау и Караганде из-за мороза отменили уроки в школах. Занятия проходят дистанционно. Ночью температура в регионе упала почти до минус 30. Днем ненамного теплее. Холод ползет и на юг республики. Так, в Атырауской области водоемы уже покрылись льдом. Но он еще тонкий – выходить на него опасно. Есть угроза провалиться в воду. Местные спасатели проводят со школьниками разъяснительные беседы, а родителей призывают не отпускать детей одних на водоемы.

Кыргызстан

В Бишкеке морозно, до минус шести. А во второй половине дня будет и снежно. Осадки на большей части страны. А юг республики с утра накрыл густой туман. В городе Ош на дорогах плохая видимость. Самолет из Бишкека из-за непогоды не смог приземлиться в местном аэропорту. Задерживаются еще несколько рейсов Ош-Бишкек.

Армения

В Армении холод отвоевывает у тепла градус за градусом. В горных районах – снег. На трассах скользко и плохая видимость. Закрыто движение на некоторых дорогах: в направлении Дилижана, Ширака, Арагацонта. На перевалах, где проезд разрешен, водителям рекомендуют использовать только зимние шины.

Беларусь

В Беларуси усилились морозы. Ночью местами до минус 13, днем до семи градусов ниже нуля. Будет скользко, на дорогах сохранится гололедица. Нужно быть осторожными, предупреждают синоптики. А вот в Минприроды уверены, что у природы нет плохой погоды, и предлагают белорусам от 18 до 30 лет поучаствовать в творческом конкурсе. Нужно снять видеоролики на экологическую тему и до конца декабря отправить их в ведомство через официальный сайт. За самые интересные проекты обещают ценные призы.



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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