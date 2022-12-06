3 главные обязанности владельца бизнеса, которые никому нельзя делегировать

Источник материала: ProBusiness

«Я часто говорю, что скорость роста компании равна скорости, с которой владелец делегирует функции . Но есть исключения», — признается консультант по управлению Александр Высоцкий. Он рассказал «Про бизнес» о трех обязанностях, которые нельзя делегировать, если хотите, чтобы бизнес оставался вашим.

Александр Высоцкий

Основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting, консультант по управлению

Обязанность владельца № 1: сформулировать миссию компании

Миссия компании (ее цели и замыслы) должны быть подкреплены точной финансовой моделью. Вы должны четко обозначить, чем компания будет заниматься и как зарабатывать деньги, а за что не будет браться никогда.

Я встречал компании, которые не знают, на чем зарабатывают. На старте была идея, например, выступить туристическим агентом и организовывать отдых. Но по мере роста команды хочется заняться чем-то еще: предлагать страховку, аренду транспорта и т.д. Если владелец бизнеса не держит эту область под своим контролем, компания начинает расползаться — управлять ею совершенно невозможно.

Мой подход

В моей компании то же самое. Мы помогаем делать organizational design — создаем систему управления внутри компании. Но при этом клиенты хотят получать от нас данные по digital-маркетингу, стратегии. И консультанты, которые взаимодействуют с заказчиками напрямую, постоянно приходят к руководителям с предложениями добавить такие материалы в программы.



Фото: pexels.com

Но мы с партнером держим замысел очень узким. Когда диапазон продукта узкий, нам проще выращивать специалистов, нанимать людей, масштабироваться, делать переводы материалов на другие языки. Если бы мы дали сотрудникам возможность бесконечно дополнять услуги, развитие стало бы невозможным.

Владелец должен держать миссию компании под контролем, доносить сотрудникам правильную формулировку. Она должна быть подкреплена финансовой моделью, которую нужно просчитать еще на старте: если цифры не сходятся на бумаге, то ничего не получится и в жизни. Если хотите расширить миссию и добавить новые услуги, финансовую модель нужно снова пересчитать.

Ошибка

На одном из прямых эфиров, которые я провожу для владельцев бизнеса, задали вопрос: действительно ли всем компаниям нужна цель, миссия, идеология? У подписчика, который спрашивал об этом, производственная компания, где работают «простые работяги». Он однажды попробовал продвинуть цель, сотрудники не «смотивировались», и он решил, что в этом нет смысла. Но это ошибка.

До того, как уйти в бизнес-образование, у меня была большая производственная компания: мы делали награды. Большинство сотрудников там — тоже «простые работяги». И они великолепно мотивировались глобальными целями. Другое дело, что мне, как владельцу, нужно было учиться грамотно доносить их. В компании была глобальная цель: повысить самосознание украинского народа, создать традицию изготавливать награды. Простые рабочие хорошо понимали это, когда мы показывали им примеры. Например, рассказывали, какой глубинный смысл заложен в медали, которую они изготовили. Кому ее вручали, когда и по какому поводу. Это действительно хорошо отразилось на эффективности: компания стала крупнейшей в Европе в своей нише.

Обязанность владельца № 2: формировать команду топ-менеджеров

Наем топов и ключевых экспертов нельзя делегировать HR-специалисту. Рекрутер может помогать вам в рутинной работе. Но вы должны сами проводить интервью и выбирать тех, кто вам «созвучен». Потому что только вы видите будущее бизнеса на длинный промежуток времени. Вы нанимаете людей, чтобы они привели компанию к этому будущему. У наемного HR-специалиста никогда не будет такой точки зрения.



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Нужно учитывать, что формирование команды топов никогда не закончится. Ваша компания будет развиваться, а значит, постоянно будет появляться потребность в людях с другими компетенциями, навыками, способностями. Кто-то из вашей старой команды будет подтягиваться и удерживать лидирующие позиции в компании, но далеко не все. Не стоит из-за личных решений сотрудников останавливать развитие бизнеса.

Мой опыт

Как и любой владелец, на старте бизнеса я сам нанимал сотрудников. И это было успешно: они образовали ядро команды, и, в принципе, остаются им и до сих пор. А потом появились HR-специалисты, и я полностью делегировал наем им. С тех пор в команду приходили и приходят разные люди. Для рядовых должностей и руководителей среднего уровня это нормально. Но я понял, что рекрутеры никогда не справятся с наймом топов. Чтобы нанять таких же сильных специалистов как на старте, нужно глубинное понимание целей, а это доступно только владельцу. Когда он полностью выключается из найма, то в компанию перестают приходить такие же крутые люди, как приходили на старте бизнеса.

Поэтому сейчас мы участвуем в найме топов, которые усиливают команду и приносят новые технологии. При поиске таких людей нужно продать компанию и будущее, вдохновить. Было бы больше времени, я бы общался лично с сотрудниками второго уровня. Так что собственник должен заниматься наймом всегда, но на какие должности — зависит от масштабов компании.

Обязанность владельца № 3: построить систему управления

Владелец должен задать правила игры — принципы, по которым все работает. Структуру компании, регламенты, взаимодействие. Сотрудники воспринимают это как созданный мир, вселенную, данность. И так как владелец держит замысел, определяет стратегические цели, видит будущее — он лучше всех понимает, как все должно быть устроено.



Фото: pexels.com

Любая система — живой организм, ее нужно корректировать. Так что это одна из регулярных задач владельца. Оргструктура в подразделениях моей компании меняется раз в несколько месяцев. Мы с партнером смотрим на структуру как инженеры и думаем, что можно изменить для быстрой реализации наших идей.

Как это поможет сотрудникам

Я знаю много владельцев бизнеса, которые против систематизации. Один из них при общении со специалистами моей компании сказал следующее: система превратит его персонал в винтики часового механизма. На самом деле, когда все сделано правильно, системность распределяет власть среди ваших сотрудников. Это избавляет их от необходимости задавать вопросы, которые заставляют их выглядеть и чувствовать себя некомпетентными. Также системность не позволяет полагаться на неопределенности для принятия решений. Когда сотрудники выполняют документированные процедуры, они знакомятся с процессами. Навыки людей оттачиваются, они становятся экспертами в работе.

Вывод

Успешный владелец бизнеса:

Создаёт высокоуровневую стратегию (миссия — цели и замыслы). Постоянно работает над улучшением команды топов. Занимается организационным дизайном компании.

А руководитель компании (генеральный директор, СЕО) должен выжимать из компании максимум, добиваясь результата. Но в рамках правил игры, заданных владельцем.

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