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В Минске назвали победителей конкурса «Волонтер года»

06.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Они заботятся о ветеранах, помогают персоналу в детских домах, убирают улицы, спасают бездомных животных. В Минске выбрали победителей конкурса «Волонтер года». Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Оказать психологическую помощь, выстроить личные границы и быстро выйти из конфликта. Нюансы работы юные добровольцы изучают в игровой форме.

«Очень важно, чтобы эффективные волонтеры были обученными волонтерами. Потому что, когда человек нечетко понимает свою задачу, он испытывает неудовлетворенность от проделанной работы, и возвращаться к этому не хочется. А когда он видит цель, задачу, результат на выходе, человек понимает, что он был эффективен», – сообщила спикер мастер-класса для волонтеров Елена Головань.

Школьница Ирина Олещеня в волонтерстве всего год. Говорит, такие тренинги помогают. Ведь в работе сложнее всего найти подход к людям, а новичкам это дается непросто.

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«Многие дети стесняются коммуницировать с людьми, общаться, и им тяжело даются самые простые фразы, даже поздороваться им очень тяжело. А такие мероприятия, они, так сказать, вынуждают говорить», – рассказала волонтер Ирина Олещеня.

Лучшего волонтера страны выбирают ежегодно. В этом году в финале больше 50 человек – от юных активистов до опытных помощников. Все участники подготовили творческие проекты. К примеру, как привлечь больше людей или помочь детям с проблемами мелкой моторики.

«Вклад в волонтерское движение оценить очень сложно, потому что мы должны посмотреть системность работы, во вторую очередь должны посмотреть охват, сколько же наши волонтеры охватывают добрыми делами категории тех или иных участников, ну и конечно творческий подход к тем видеороликам, которые представили они на суд жюри», – рассказала координатор волонтерского движения «Доброе сердце» Александра Гончарова.

Лучшей в номинации «Личный вклад» стала участница из Туркменистана. Девушка учится в белорусском вузе и помогает людям с особенностями здоровья.

«У меня была конкуренция очень хорошая. Я не думала, что я одержу победу. Но мне повезло. Мне кажется, я победила благодаря своей искренности, и желанием помогать кому могу. Я хочу посвятить свою победу в первую очередь семье. Потому что моя семья очень сильно поддерживала меня в волонтерской деятельности», – отметила победитель конкурса «Волонтер года» в номинации «Личный вклад» Айгуль Розыева.

Всего победителями конкурса стали восемь участников в четырех категориях. Конкурс на лучшего волонтера проводят в Беларуси с 2013 года. Всего в стране более 76 тысяч добровольцев.



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Теги: Минск
 
 
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Всего победителями конкурса стали восемь участников в четырех категориях.
 
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