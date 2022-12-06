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В Минске назвали победителей конкурса «Волонтер года»
06.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Они заботятся о ветеранах, помогают персоналу в детских домах, убирают улицы, спасают бездомных животных. В Минске выбрали победителей конкурса «Волонтер года». Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Оказать психологическую помощь, выстроить личные границы и быстро выйти из конфликта. Нюансы работы юные добровольцы изучают в игровой форме.
Школьница Ирина Олещеня в
«Многие дети стесняются коммуницировать с людьми, общаться, и им тяжело даются самые простые фразы, даже поздороваться им очень тяжело. А такие мероприятия, они, так сказать, вынуждают говорить», – рассказала волонтер Ирина Олещеня.
Лучшего волонтера страны выбирают ежегодно. В этом году в финале больше 50 человек – от юных активистов до опытных помощников. Все участники подготовили творческие проекты. К примеру, как привлечь больше людей или помочь детям с проблемами мелкой моторики.
«Вклад в волонтерское движение оценить очень сложно, потому что мы должны посмотреть системность работы, во вторую очередь должны посмотреть охват, сколько же наши волонтеры охватывают добрыми делами категории тех или иных участников, ну и конечно творческий подход к тем видеороликам, которые представили они на суд жюри», – рассказала координатор волонтерского движения «Доброе сердце» Александра Гончарова.
Лучшей в номинации «Личный вклад» стала участница из Туркменистана. Девушка учится в белорусском вузе и помогает людям с особенностями здоровья.
Всего победителями конкурса стали восемь участников в четырех категориях. Конкурс на лучшего волонтера проводят в Беларуси с 2013 года. Всего в стране более 76 тысяч добровольцев.
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Всего победителями конкурса стали восемь участников в четырех категориях.
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