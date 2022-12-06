В Минске назвали победителей конкурса «Волонтер года»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Они заботятся о ветеранах, помогают персоналу в детских домах, убирают улицы, спасают бездомных животных. В Минске выбрали победителей конкурса «Волонтер года». Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Оказать психологическую помощь, выстроить личные границы и быстро выйти из конфликта. Нюансы работы юные добровольцы изучают в игровой форме.

«Очень важно, чтобы эффективные волонтеры были обученными волонтерами. Потому что, когда человек нечетко понимает свою задачу, он испытывает неудовлетворенность от проделанной работы, и возвращаться к этому не хочется. А когда он видит цель, задачу, результат на выходе, человек понимает, что он был эффективен», – сообщила спикер мастер-класса для волонтеров Елена Головань.

Школьница Ирина Олещеня в волонтерстве всего год. Говорит, такие тренинги помогают. Ведь в работе сложнее всего найти подход к людям, а новичкам это дается непросто.

«Она начинала слетать, бегать по мне и срыгивать на меня погадки»

Как волонтеры возвращают к жизни диких птиц