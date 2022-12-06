«Что делать, если себестоимость нового платья ниже, а цену при этом не меняли?» Юрист ответил на неоднозначные вопросы по 713-му постановлению

Источник материала: ProBusiness

Бизнес потихоньку привыкает к работе по постановлению правительства № 713 «О новой системе регулирования цен» со всеми его корректировками . Но все-таки бывают неоднозначные частные ситуации, поэтому Юрист Илья Латышев прокомментировал вопросы от наших читателей.

Разбор других нюансов постановления № 713 здесь.

Илья Латышев

Директор «Юридической компании Ильи Латышева»

Вопрос 1. О пошиве одежды:

— Мы производственное предприятие: шьем одежду. Каждый месяц выпускаем новые (по дизайну и фактуре, длине и размеру) модели платьев. Сейчас при расчете себестоимости новой модели платья разница составила 21% от стоимости платья, утвержденной в сентябре. Две модели платья произведены из одинаковой ткани, имеют одинаковую длину, имеют отличия в строении лекал на 15−20% и фурнитуре.

Себестоимость новой модели платья — 50 белорусских рублей. Цена аналогичного платья, установленная в сентябре — 60,50 белорусского рубля. Согласно п. 2 постановления № 713, производитель согласовывает повышение отпускных цен, но в этом случае нет повышения отпускной цены: было 60,50 руб. и осталось 60,50 руб.

Можем ли мы применить цену 60,50 руб. и на новую модель платья без согласования?

Ответ:

— В соответствии с примечанием к подпункту 3.4 пункта 3 Постановления 713 под новыми потребительскими товарами понимаются:

1. новая продукция (впервые произведенная продукция), к которой относится продукция:

— впервые произведенная изготовителем;

— не имеющая аналогов на территории Республики Беларусь;

— впервые произведенная изготовителем и не имеющая аналогов на территории Республики Беларусь;

2. новый вид продукции — продукция, уже производимая ранее изготовителем, но получившая новое обозначение или новое определение (наименование), которая подвергалась значительной степени технологических изменений и (или) изменению классификационного кода единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки (обработки).

При этом новое обозначение или новое определение (наименование) обусловлено:

значительной степенью усовершенствования или модификацией ее свойств, параметров, признаков или характеристик;

измененной областью применения;

новым или в значительной степени отличающимся (не менее чем на 30% по сравнению с ранее выпускавшейся продукцией) составом применяемых материалов или компонентов.

Госстандарт в разъяснении на своем сайте приводит такие примеры новых потребительских товаров: если предприятие изготавливало только обувь и начало выпускать сумки, то сумки именно для этого предприятия будут новой продукцией;

организация изготавливала тарелки столовые размером 225 мм из стекла, а затем стала выпускать тарелки столовые размером 225 мм из металла — эти тарелки (т.е. из металла) будут являться новым видом продукции.

Здесь нужно понимать:

1. насколько значительной является степень усовершенствования или модификации свойств, параметров, признаков или характеристик новой модели платьев;

2. насколько у них отличается состав применяемых материалов или компонентов.

Если, как указано в вопросе, у них отличается лишь строение лекал и на 15−20% фурнитура, то я бы не считал новые модели платьев в данном случае новым товаром. Соответственно, цену на них можно назначать на уровне ранее выпускавшихся платьев без согласования.

Вопрос 2. О розничной торговле мебелью:

— Наша организация занимается розничной торговлей мебели, которую приобретает у белорусской фабрики. Срок изготовления мебели 35−55 банковских дней в зависимости от материалов. Есть договора, заключенные до 26.10.2022 года. Фактически товар по накладной нам будет отпущен после вступления в силу 713-го постановления. Торговая надбавка в таких договорах больше 35%. Т. к. мебель мы продавали «под ключ» (это означает, что в цену заложена: стоимость мебели + замер помещения + доставка + установка + монтаж и регулировка), все наши услуги и товары прописаны в договоре общей суммой. Услуги (доставка, замер, установка, монтаж и регулировки) предприятие оплачивает на расчетный счет ИП, с которым заключен договор.

Как правильно нам отгрузить товар по таким договорам покупателям? Имеем ли мы право сделать дополнительные соглашения где распишем стоимость товара и дополнительные услуги отдельно?



Фото: msk.burobiz.ru

Предприятие дополнило виды деятельности на услуги (замера, установки, монтажа и регулировки), с которых уплачивается налог.

И как правильно в дальнейшем заключать договора? Это должен быть один договор, в котором расписаны отдельно товар и отдельно стоимость услуг? Или лучше два договора: один — на товар, второй — на дополнительные услуги?

Ответ:

— Надо понимать, какой договор у вас заключен с покупателем: купли-продажи или подряда (изготовления на заказ). Несмотря на то, что в вопросе указана розничная купля-продажа, исходя из наличия замеров, допускаю, что может быть и изготовление каждой позиции на заказ под конкретные размеры заказчика.

Если у вас договор подряда, то на него требования Постановления № 713 не распространяются.

Если же заключен договор розничной купли-продажи, то его необходимо приводить в соответствие с законодательством — снижать торговую надбавку до установленного Постановлением № 713 уровня.

Соответственно, надо смотреть условия конкретного договора.

Если монтаж в договоре не указан, то снижать цену на мебель, а на монтаж заключать отдельный договор и указывать там необходимую вам цену работ по монтажу.

Если монтаж в договоре указан, тогда делать калькуляцию, разделять в ней по пунктам: стоимость работ по замерам, стоимость мебели, стоимость монтажа — и стоимость мебели снижать. Стоимость работ указывать такую, чтобы в сумме получалась сумма заключенного вами договора.

На будущее — делать либо два договора (на работы (замер, монтаж) и купли-продажи мебели), либо один договор на изготовление мебели на заказ.

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