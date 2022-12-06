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О чем пишут мировые СМИ: траур по Цзян Цзэминю в Китае и смерть актрисы Керсти Элли

06.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Китае прошла поминальная служба по бывшему лидеру Цзян Цзэминю. Во вторник в стране объявили день траура, сообщает The Guardian. Служба прошла в Доме народных собраний Пекина, последние почести экс-председателю отдали Си Цзиньпин и другие представители Коммунистической партии. В ходе церемонии была объявлена трехминутная «общенациональная тишина». По всей стране приспустили флаги. Фондовые рынки в Шанхае и Шэньчжэне приостановили торги на три минуты, как и Китайская биржа золота и серебра в Гонконге.

В США в возрасте 71 года скончалась актриса Керсти Элли. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает CNN. Представители семьи актрисы не уточнили, каков именно был ее диагноз, но заявили, что рак выявили «совсем недавно». Пик карьеры Элли пришелся на 1980-90 годы. Она была удостоена премии «Эмми» за роль в комедийном телесериале «Ура». Также актриса известна по ролям в фильмах «Двое: Я и моя тень» и «Посмотрите, кто говорит».

В Туркменистане стартует Неделя мировой театральной классики. Акции присвоили название «Постоянный нейтралитет – вдохновение мира, дружбы и братства», сообщает Turkmenportal. Неделя была организована Министерством культуры Туркменистана в честь Международного дня нейтралитета и 27-летия обретения независимости страной. В программу Недели войдут произведения Уильяма Шекспира и Шарля Перро, а также российских, узбекских и башкирских классиков.

В Казахстане впервые применили новую технологию по лечению онкологического заболевания. Она заключается в повсеместном облучении тела пациента – это необходимый этап для пересадки костного мозга, сообщает «Казахстанская правда». Обучающий мастер-класс по применению технологии «Total Body Irradiation» (TBI) провели онкологи из Международного онкологического центра томотерапии «UMIT» и Национального центра материнства и детства вместе с коллегами из зарубежных стран. Мастер-класс был организован в Астане.

В Беларуси стартовала республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Она организована для детей, оставшихся без попечения родителей или попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщает БелТА. В рамках акции будет проведен сбор новогодних подарков, игрушек и канцелярских принадлежностей. Уже 7 декабря начнет работу символическая «Елка желаний». Акция продлится до 13 января.



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