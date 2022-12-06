О чем пишут мировые СМИ: траур по Цзян Цзэминю в Китае и смерть актрисы Керсти Элли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Китае прошла поминальная служба по бывшему лидеру Цзян Цзэминю. Во вторник в стране объявили день траура, сообщает The Guardian . Служба прошла в Доме народных собраний Пекина, последние почести экс-председателю отдали Си Цзиньпин и другие представители Коммунистической партии. В ходе церемонии была объявлена трехминутная «общенациональная тишина». По всей стране приспустили флаги. Фондовые рынки в Шанхае и Шэньчжэне приостановили торги на три минуты, как и Китайская биржа золота и серебра в Гонконге.

В США в возрасте 71 года скончалась актриса Керсти Элли. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает CNN . Представители семьи актрисы не уточнили, каков именно был ее диагноз, но заявили, что рак выявили «совсем недавно». Пик карьеры Элли пришелся на 1980-90 годы. Она была удостоена премии «Эмми» за роль в комедийном телесериале «Ура». Также актриса известна по ролям в фильмах «Двое: Я и моя тень» и «Посмотрите, кто говорит».

В Туркменистане стартует Неделя мировой театральной классики. Акции присвоили название «Постоянный нейтралитет – вдохновение мира, дружбы и братства», сообщает Turkmenportal . Неделя была организована Министерством культуры Туркменистана в честь Международного дня нейтралитета и 27-летия обретения независимости страной. В программу Недели войдут произведения Уильяма Шекспира и Шарля Перро, а также российских, узбекских и башкирских классиков.

В Казахстане впервые применили новую технологию по лечению онкологического заболевания. Она заключается в повсеместном облучении тела пациента – это необходимый этап для пересадки костного мозга, сообщает «Казахстанская правда» . Обучающий мастер-класс по применению технологии «Total Body Irradiation» (TBI) провели онкологи из Международного онкологического центра томотерапии «UMIT» и Национального центра материнства и детства вместе с коллегами из зарубежных стран. Мастер-класс был организован в Астане.