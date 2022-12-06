|
О чем пишут мировые СМИ: траур по Цзян Цзэминю в Китае и смерть актрисы Керсти Элли
06.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Китае прошла поминальная служба по бывшему лидеру Цзян Цзэминю. Во вторник в стране объявили день траура, сообщает
В США в возрасте 71 года скончалась актриса Керсти Элли. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает
В Туркменистане стартует Неделя мировой театральной классики. Акции присвоили название «Постоянный нейтралитет – вдохновение мира, дружбы и братства», сообщает
В Казахстане впервые применили новую технологию по лечению онкологического заболевания. Она заключается в повсеместном облучении тела пациента – это необходимый этап для пересадки костного мозга, сообщает
В Беларуси стартовала республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Она организована для детей, оставшихся без попечения родителей или попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае почтили память бывшего лидера Коммунистической партии. Актриса Керсти Элли, известная по фильмам «Двое: Я и моя тень» и «Посмотрите, кто говорит»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)