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Как покорить европейский рынок? Поэтапный план для производителя арматуры
07.12.2022 09:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» и
На этот раз рассматриваем кейс производителя стеклопластиковой арматуры
Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ―
Эксперты выпуска:
О компании «МагКомпозит»
ООО «МагКомпозит» занимается производством и продажей стеклопластиковой арматуры, сетки и гибких связей, а также оборудования для производства стеклопластиковой арматуры.
Основные клиенты компании — строительные магазины, застройщики и фермеры. На сегодняшний день у компании около 1800 клиентов, из которых 25−30 — постоянные заказчики. Также бизнес имеет базу и 6200 контактов в CRM.
Средний чек сделки — 1250 бел. руб. (около $500). Цикл сделки в Беларуси — 1−5 дней, первые клиенты в странах ЕС принимали решение от 1,5 до 3 месяцев.
Маркетинг в компании ориентирован, в основном, на контекстную и таргетированную рекламу. Также пробовали e-mail-маркетинг, но он показал себя неэффективным. В совокупности затраты на маркетинг составляют 8−10 тыс. бел. руб. (около $3200−4000) в месяц. Стоимость лида — 60 бел. руб. ($24), стоимость привлечения клиента — 175 бел. руб. ($70).
Всего в компании работают 40 человек, в продажах — четверо. Каждый из менеджеров обрабатывает по 150−200 лидов в месяц. При этом конверсия в сделку в сегменте B2C — 46%, а в B2B — 10%. В итоге компания генерирует среднемесячную выручку в районе 200−250 тыс. бел. руб. ($80−100 тыс.).
В планах компании:
Зачем компания обратилась в «Рабочую группу»?
Сейчас доля стеклопластиковой арматуры на белорусском рынке составляет всего примерно 5%. К сожалению, многие застройщики и строители предпочитают по старинке использовать металлическую арматуру. ООО «МагКомпозит» могло бы привлечь существенно большее количество клиентов на белорусском рынке, если бы нашла способ донести свои УТП до потенциальных клиентов. Поэтому компании важно разобраться, как сделать это эффективно и без больших финансовых вложений.
Но приоритетная для компании задача на данный момент — выход на европейский рынок. По оценкам собственника ООО «МагКомпозит», в ЕС сейчас мало производителей стеклопластиковой арматуры и рынок недостаточно развит. Поэтому в условиях невысокой конкуренции есть шанс быстро освоить рынок. Но возникает вопрос: как лучше это сделать?
Поэтому директор ООО «МагКомпозит» обратился к экспертам со следующими вопросами:
Какие рекомендации дали Дмитрию эксперты — смотрите на YouTube:
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На этот раз рассматриваем кейс производителя стеклопластиковой арматуры ООО «МагКомпозит». Генеральный директор компании Дмитрий Постников обратился к...
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