Лукашенко поручил рассмотреть возможность выкупа арендного жилья военнослужащими

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жилье для военных – один из приоритетов госполитики Беларуси . Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с правительством. Президент поручил рассмотреть возможность выкупа арендных квартир для людей в погонах, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Этот дом под Минском называют «Брестской крепостью» за кирпичный цвет. А живут здесь не пограничники, а летчики. Выпускнику военной академии Илье Калиничу ключи от арендной квартиры вручили всего через семь месяцев службы.

«Для молодого начинающего специалиста и приезжего с другого региона арендное жилье – один из главных фундаментов для создания семьи, реализации планов», – говорит летчик-штурман вертолета Илья Калинич.

В Беларуси военные получают фиксированную зарплату. Вести бизнес и подрабатывать не могут по закону. Поэтому накопить на свои квадратные метры им нелегко. И сейчас в жилье нуждаются больше 30 тысяч военнослужащих. Президент заявил: эти люди служат стране и имеют право на помощь от нее.

«Это наши первоочередники. Даже сверхпервоочередники. Военные, мы люди в погонах. Что там говорить, случится чего-то, на нас нападут, мы пойдем все. Военные это понимают. Человек хотя бы должен быть уверен, что дети, жена, семья, родители останутся в квартире, в доме, у них есть крыша над головой. Это безобразие, когда военный человек отдает себя стране, неизвестно, что с ним будет завтра. Ныкается в поисках какого-то угла для жизни», – сказал Александр Лукашенко.

Сейчас военные могут снимать квартиру и получать за это компенсацию или строить свою на льготных условиях. Александр Лукашенко требует расширить поддержку. Но подходить рационально и считать деньги.

«Никто не должен тянуть одеяло на себя. «А вот тут принято решение наверху. Сейчас всех обеспечим жильем. Кто вперед побежит, кто раньше добежит, тот больше и получит». Этого быть не должно. Экономика, ее суть в том, чтобы удерживать всегда балансы. Если есть деньги, значит, есть, на что их тратить. Если этих денег нет, в данном случае в бюджете, так и строить ничего не сможем. Баланс должен быть везде», – заметил глава государства.