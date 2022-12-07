ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил рассмотреть возможность выкупа арендного жилья военнослужащими

07.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жилье для военных – один из приоритетов госполитики Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с правительством. Президент поручил рассмотреть возможность выкупа арендных квартир для людей в погонах, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Этот дом под Минском называют «Брестской крепостью» за кирпичный цвет. А живут здесь не пограничники, а летчики. Выпускнику военной академии Илье Калиничу ключи от арендной квартиры вручили всего через семь месяцев службы.

«Для молодого начинающего специалиста и приезжего с другого региона арендное жилье – один из главных фундаментов для создания семьи, реализации планов», – говорит летчик-штурман вертолета Илья Калинич.

В Беларуси военные получают фиксированную зарплату. Вести бизнес и подрабатывать не могут по закону. Поэтому накопить на свои квадратные метры им нелегко. И сейчас в жилье нуждаются больше 30 тысяч военнослужащих. Президент заявил: эти люди служат стране и имеют право на помощь от нее.

«Это наши первоочередники. Даже сверхпервоочередники. Военные, мы люди в погонах. Что там говорить, случится чего-то, на нас нападут, мы пойдем все. Военные это понимают. Человек хотя бы должен быть уверен, что дети, жена, семья, родители останутся в квартире, в доме, у них есть крыша над головой. Это безобразие, когда военный человек отдает себя стране, неизвестно, что с ним будет завтра. Ныкается в поисках какого-то угла для жизни», – сказал Александр Лукашенко.

Сейчас военные могут снимать квартиру и получать за это компенсацию или строить свою на льготных условиях. Александр Лукашенко требует расширить поддержку. Но подходить рационально и считать деньги.

«Никто не должен тянуть одеяло на себя. «А вот тут принято решение наверху. Сейчас всех обеспечим жильем. Кто вперед побежит, кто раньше добежит, тот больше и получит». Этого быть не должно. Экономика, ее суть в том, чтобы удерживать всегда балансы. Если есть деньги, значит, есть, на что их тратить. Если этих денег нет, в данном случае в бюджете, так и строить ничего не сможем. Баланс должен быть везде», – заметил глава государства.

В планах предусмотреть для военных возможность приватизации арендных квартир после определенного срока службы.

«25 лет – календарный срок службы. И человек может принять решение и это жилье арендное получить в собственность бесплатно. Планы по строительству арендного жилья, уже не ожидая даже указа по передаче в собственность, мы начинаем [реализовывать]. Мы фактически уже работу эту проделали», – сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак.

Официальные документы доработают и примут к 1 января. Специалисты подсчитали: сегодня нужно построить около 700 тысяч квадратных метров для людей в погонах. Новоселами в таком жилье уже намерены стать около девяти тысяч человек.

В этом году в Беларуси построят около 120 тысяч квадратных метров жилья с господдержкой для военнослужащих.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в жилье нуждаются больше 30 тысяч военнослужащих. Президент заявил: эти люди служат стране и имеют право на помощь от нее.
 
Новости дня
Новости разные
 
Единый номер для нуждающихся в соцуслугах заработал в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика