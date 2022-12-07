|
Лукашенко поручил рассмотреть возможность выкупа арендного жилья военнослужащими
07.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Этот дом под Минском называют «Брестской крепостью» за кирпичный цвет. А живут здесь не пограничники, а летчики. Выпускнику военной академии Илье Калиничу ключи от арендной квартиры вручили всего через семь месяцев службы.
«Для молодого начинающего специалиста и приезжего с другого региона арендное жилье – один из главных фундаментов для создания семьи, реализации планов», – говорит летчик-штурман вертолета Илья Калинич.
В Беларуси военные получают фиксированную зарплату. Вести бизнес и подрабатывать не могут по закону. Поэтому накопить на свои квадратные метры им нелегко. И сейчас в жилье нуждаются больше 30 тысяч военнослужащих. Президент заявил: эти люди служат стране и имеют право на помощь от нее.
Сейчас военные могут снимать квартиру и получать за это компенсацию или строить свою на льготных условиях. Александр Лукашенко требует расширить поддержку. Но подходить рационально и считать деньги.
«Никто не должен тянуть одеяло на себя. «А вот тут принято решение наверху. Сейчас всех обеспечим жильем. Кто вперед побежит, кто раньше добежит, тот больше и получит». Этого быть не должно. Экономика, ее суть в том, чтобы удерживать всегда балансы. Если есть деньги, значит, есть, на что их тратить. Если этих денег нет, в данном случае в бюджете, так и строить ничего не сможем. Баланс должен быть везде», – заметил глава государства.
«25 лет – календарный срок службы. И человек может принять решение и это жилье арендное получить в собственность бесплатно. Планы по строительству арендного жилья, уже не ожидая даже указа по передаче в собственность, мы начинаем [реализовывать]. Мы фактически уже работу эту проделали», – сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак.
Официальные документы доработают и примут к 1 января. Специалисты подсчитали: сегодня нужно построить около 700 тысяч квадратных метров для людей в погонах. Новоселами в таком жилье уже намерены стать около девяти тысяч человек.
В этом году в Беларуси построят около 120 тысяч квадратных метров жилья с господдержкой для военнослужащих.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в жилье нуждаются больше 30 тысяч военнослужащих. Президент заявил: эти люди служат стране и имеют право на помощь от нее.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)