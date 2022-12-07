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На въезде в Евросоюз из Беларуси скопилось несколько сотен машин

07.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очереди из грузовиков образовались на въезде в Евросоюз из Беларуси. Машины скопились на польском, литовском и латвийском направлениях, передает «МИР 24».

«В преддверии окончания календарного года обстановка в пунктах пропуска будет еще более сложной. Вопрос ликвидации очередей может быть разрешен в кратчайшие сроки при выполнении контрольными службами сопредельных государств норм по пропуску. Госпогранкомитет неоднократно информировал компетентные органы сопредельных государств о необходимости нормализации работы пунктов пропуска. При этом с их стороны никаких мер не принимается», – сказал первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Игорь Буткевич.

В среднем на пропускных пунктах в очередях стоят от 300 до 600 машин. Самая напряженная ситуация в пункте «Каменный лог». Там скопились 1000 грузовиков. А на польском направлении ситуация усугубилась из-за решения Варшавы, которая закрыла на границе с Беларусью три своих пункта пропуска из шести. Работа контрольных служб сопредельных сторон снижена в два-три раза.



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В среднем на пропускных пунктах в очередях стоят от 300 до 600 автомобилей.
 
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