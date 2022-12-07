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На въезде в Евросоюз из Беларуси скопилось несколько сотен машин
07.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Очереди из грузовиков образовались на въезде в Евросоюз из Беларуси. Машины скопились на польском, литовском и латвийском направлениях, передает «МИР 24».
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В среднем на пропускных пунктах в очередях стоят от 300 до 600 автомобилей.
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