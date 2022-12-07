Белорусские депутаты приняли в первом чтении проект закона о бюджете на 2023 год

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зарплаты бюджетников и пенсии вырастут. Финансовые планы на следующий год обсудили сегодня белорусские депутаты. В первом чтении приняли законопроекты о бюджетах, сообщает «МИР 24».

Так, на социальную сферу запланировано почти 45% из бюджета. В приоритете финансирование образования, здравоохранения. Увеличится фонд оплаты труда. Он станет тяжелее нынешнего на 17%. А трудовые пенсии будут пересчитывать со знаком «плюс» не меньше раза в год.

«Бюджет фонда на 2023 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 536,5 миллиона рублей. Это позволит гарантировать выплаты всех видов пенсий и пособий в планируемых объемах», – отметила заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам Юлия Мурина.