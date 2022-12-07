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Новую биоопасность нашли у летучих мышей ученые из России и Беларуси

07.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские и белорусские ученые обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей. По мнению специалистов, межвидовой обмен паразитами опасен передачей нескольких опасных болезней человеку, об этом говорится в статье, опубликованной в издании Ecologica Montenegrina.

Уточняется, что сотрудники Тюменского государственного медицинского университета совместно с биологами из Беларуси обнаружили паразитов у рыжей вечерницы и водяной ночницы. Эти виды рукокрылых – самые распространенные на территории Союзного государства.

Речь идет о блохах видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus penicilliger. Они переносят риккетсий – возбудителей лихорадки Крым-Конго, сыпного тифа, а также сибирского клещевого тифа. По словам экспертов, раньше эти паразиты обитали только на насекомых и некоторых грызунах.

Данное открытие говорит о том, что рукокрылые – это неизолированная группа, которая способна распространять опасные природно-очаговые инфекции, подчеркнула доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова.

Ранее датские биологи провели исследование и выяснили, что летучие мыши при общении используют те же звуковые тембры, что и дэт-металлисты.



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Речь идет о блохах видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus penicilliger. Они переносят риккетсий – возбудителей лихорадки Крым-Конго, сыпного тифа, а также сибирского клещевого...
 
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