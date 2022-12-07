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Новую биоопасность нашли у летучих мышей ученые из России и Беларуси
07.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российские и белорусские ученые обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей. По мнению специалистов, межвидовой обмен паразитами опасен передачей нескольких опасных болезней человеку, об этом говорится в статье, опубликованной в издании Ecologica Montenegrina.
Уточняется, что сотрудники Тюменского государственного медицинского университета совместно с биологами из Беларуси обнаружили паразитов у рыжей вечерницы и водяной ночницы. Эти виды рукокрылых – самые распространенные на территории Союзного государства.
Данное открытие говорит о том, что рукокрылые – это неизолированная группа, которая способна распространять опасные природно-очаговые инфекции, подчеркнула доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова.
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