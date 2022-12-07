Новую биоопасность нашли у летучих мышей ученые из России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские и белорусские ученые обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей. По мнению специалистов, межвидовой обмен паразитами опасен передачей нескольких опасных болезней человеку, об этом говорится в статье, опубликованной в издании Ecologica Montenegrina.

Уточняется, что сотрудники Тюменского государственного медицинского университета совместно с биологами из Беларуси обнаружили паразитов у рыжей вечерницы и водяной ночницы. Эти виды рукокрылых – самые распространенные на территории Союзного государства.