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Развитие Беларуси в условиях санкций обсудили на совете ученых в Минске
08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развитие Беларуси в рамках санкционного давления обсуждают ученые на совете в Минске. Среди основных тем встречи: разработка отечественных технологий, импортозамещение в науке и сотрудничество в сфере образования.
«Очень большой интерес к развитию сотрудничества со стороны и российских вузов, и белорусских вузов. Обсуждают самые различные программы сотрудничества. И программы двойных дипломов, и академические обмены – краткосрочные, долгосрочные, и всякие инициативы, нацеленные на работу со школьниками, со студентами как дополнительное образование», – заявил руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин.
На форум поделиться своим опытом приехали ученые из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Монголии.
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Среди основных тем встречи: разработка отечественных технологий, импортозамещение в науке и сотрудничество в сфере образования.
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