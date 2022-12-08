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Развитие Беларуси в условиях санкций обсудили на совете ученых в Минске

08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие Беларуси в рамках санкционного давления обсуждают ученые на совете в Минске. Среди основных тем встречи: разработка отечественных технологий, импортозамещение в науке и сотрудничество в сфере образования.

«Очень большой интерес к развитию сотрудничества со стороны и российских вузов, и белорусских вузов. Обсуждают самые различные программы сотрудничества. И программы двойных дипломов, и академические обмены – краткосрочные, долгосрочные, и всякие инициативы, нацеленные на работу со школьниками, со студентами как дополнительное образование», – заявил руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин.

«Проекты в рамках Союзного государства реализуются в рамках научно-технических программ. Вот таких программ выполнено за 60. В качестве примера это белорусско-российская группировка космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, это различная тематика проектов и в области промышленности, и ИКТ, и здравоохранения и так далее», – отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков.

На форум поделиться своим опытом приехали ученые из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Монголии.



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Теги: Минск
 
 
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Среди основных тем встречи: разработка отечественных технологий, импортозамещение в науке и сотрудничество в сфере образования.
 
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