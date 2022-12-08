Развитие Беларуси в условиях санкций обсудили на совете ученых в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие Беларуси в рамках санкционного давления обсуждают ученые на совете в Минске. Среди основных тем встречи: разработка отечественных технологий, импортозамещение в науке и сотрудничество в сфере образования.

«Очень большой интерес к развитию сотрудничества со стороны и российских вузов, и белорусских вузов. Обсуждают самые различные программы сотрудничества. И программы двойных дипломов, и академические обмены – краткосрочные, долгосрочные, и всякие инициативы, нацеленные на работу со школьниками, со студентами как дополнительное образование», – заявил руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин.