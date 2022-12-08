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Дворец Независимости в Минске посетили белорусы зарубежья
08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске резиденция президента вновь открыла свои двери. На экскурсии во Дворце Независимости побывала одна из самых многочисленных групп – почти 120 человек, передает «МИР 24».
В гостях – лучшие работники самой крупной в стране страховой компании, аналитики и белорусы зарубежья. Это представители 13 стран мира – из СНГ, Европы и Америки. На историческую родину они приезжают ежегодно. В этот раз появилась возможность увидеть символ суверенитета Беларуси.
«Количество вложенного труда определяет стратегическую высоту этого здания, которое является центром принятия решений всей страны, а в некоторых случаях и региона в мире», – заявил начальник социологической службы белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова.
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Экскурсии по Дворцу Независимости проводят регулярно для всех желающих.
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