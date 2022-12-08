Дворец Независимости в Минске посетили белорусы зарубежья

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске резиденция президента вновь открыла свои двери. На экскурсии во Дворце Независимости побывала одна из самых многочисленных групп – почти 120 человек, передает «МИР 24».

В гостях – лучшие работники самой крупной в стране страховой компании, аналитики и белорусы зарубежья. Это представители 13 стран мира – из СНГ, Европы и Америки. На историческую родину они приезжают ежегодно. В этот раз появилась возможность увидеть символ суверенитета Беларуси.

«Величие, конечно, красота мастерства белорусских рук. А я, как мебельщик бывший, сейчас я на пенсии, я посмотрела диваны, кресла, которые, сказали, изготавливали в Бобруйске. Конечно, качеству могу только позавидовать и порадоваться за их золотые руки», – сказал председатель Нарвского белорусского общества Людмила Аннус.