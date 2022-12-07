|
Минский мотовелозавод намерен локализовать производство мотоциклов до 36% в 2023 году
07.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Собирать велосипеды и мотоциклы из отечественных материалов и модернизировать производство – такие задачи перед Минским мотовелозаводом ставил президент Александр Лукашенко. О результатах работы руководители предприятия доложили председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталье Кочановой, сообщает «МИР 24».
Так, белорусский велосипед из местных деталей должен состоять на 80%, мотоцикл – на 26. Поручение нужно выполнить до 1 января 2023 года, а еще разработать новые современные модели. На это город выделил предприятию почти четыре миллиона долларов, а другие заводы страны должны активнее выпускать отечественные комплектующие для велосипедов и мотоциклов.
В августе проблемное предприятие
Велосипеды, как и другой спортивный инвентарь, входят в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собирать велосипеды и мотоциклы из отечественных материалов и модернизировать производство – такие задачи перед Минским мотовелозаводом ставил президент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)