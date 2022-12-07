Минский мотовелозавод намерен локализовать производство мотоциклов до 36% в 2023 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Собирать велосипеды и мотоциклы из отечественных материалов и модернизировать производство – такие задачи перед Минским мотовелозаводом ставил президент Александр Лукашенко. О результатах работы руководители предприятия доложили председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталье Кочановой, сообщает «МИР 24».

Так, белорусский велосипед из местных деталей должен состоять на 80%, мотоцикл – на 26. Поручение нужно выполнить до 1 января 2023 года, а еще разработать новые современные модели. На это город выделил предприятию почти четыре миллиона долларов, а другие заводы страны должны активнее выпускать отечественные комплектующие для велосипедов и мотоциклов.

«К концу 2023 года минский мотоцикл будет локализован до 36%, но на этом работа не останавливается. Сегодня в очередной раз прошло совещание по вопросу локализации отечественной техники и импортных комплектующих, которые составляют на сегодняшний день 80% в нашей мототехнике», – рассказал директор завода «Мотовело» Сергей Манько.

В августе проблемное предприятие посетил президент страны . Александр Лукашенко обратил внимание на недостаток отечественных деталей в мотоциклах и велосипедах. Большую часть завод закупал за рубежом и работал как сборочный цех. Накануне на мотовелозаводе назначили нового директора.