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Эффективность Союзного государства отметили участники российско-белорусского медиафорума
08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Больше половины программ Союзного государства реализовали раньше времени. Об этом заявили участники российско-белорусского медиафорума. Он был посвящен 23-й годовщине подписания договора о создании Союза между Россией и Беларусью, передает «МИР 24».
Как отметили участники форума, Союзное государство по многим показателям стало лидером среди других интеграционных объединений. Всего между Россией и Беларусью подписано около тысячи соглашений. Успехов удалось добиться в таможенной сфере, в области микроэлектроники и машиностроении. Среди новых задач – создание единого рынка промышленности, строительства, сельского хозяйства и независимой платежной системы.
Договор о Союзном государстве был подписан 8 декабря 1999 года. В основе – 28 программ, задача которых создать единое политическое, экономическое, военное, валютное и культурное пространство между Россией и Беларусью.
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Медиафорум был посвящен 23-й годовщине подписания договора о создании Союза между Россией и Беларусью.
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