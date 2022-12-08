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Эффективность Союзного государства отметили участники российско-белорусского медиафорума

08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше половины программ Союзного государства реализовали раньше времени. Об этом заявили участники российско-белорусского медиафорума. Он был посвящен 23-й годовщине подписания договора о создании Союза между Россией и Беларусью, передает «МИР 24».

«Идет успешная работа по реализации совместных 28 союзных программ. Сделано уже более половины от задуманного до января 2024 года. Сняты ограничения по проектам СГ. Если раньше это была культура и образование, то сегодня это технологическая сфера, проекты о детях», – сказал государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Как отметили участники форума, Союзное государство по многим показателям стало лидером среди других интеграционных объединений. Всего между Россией и Беларусью подписано около тысячи соглашений. Успехов удалось добиться в таможенной сфере, в области микроэлектроники и машиностроении. Среди новых задач – создание единого рынка промышленности, строительства, сельского хозяйства и независимой платежной системы.

Договор о Союзном государстве был подписан 8 декабря 1999 года. В основе – 28 программ, задача которых создать единое политическое, экономическое, военное, валютное и культурное пространство между Россией и Беларусью.



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Медиафорум был посвящен 23-й годовщине подписания договора о создании Союза между Россией и Беларусью.
 
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