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Лукашенко озвучит предложения по развитию ЕАЭС на саммите в Бишкеке

08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидеры ЕАЭС направляются в столицу Кыргызстана на заседание высшего совета Евразийского экономического союза, которое состоится завтра, сообщает «МИР 24».

В их числе глава Беларуси Александр Лукашенко. На саммите он планирует озвучить предложения Минска по развитию организации. Цель – углубить интеграцию на просторах ЕАЭС и обеспечить устойчивость национальных экономик пятерки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



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Теги: Минск
 
 
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Цель – углубить интеграцию на просторах ЕАЭС и обеспечить устойчивость национальных экономик.
 
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