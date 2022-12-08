Лукашенко озвучит предложения по развитию ЕАЭС на саммите в Бишкеке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидеры ЕАЭС направляются в столицу Кыргызстана на заседание высшего совета Евразийского экономического союза, которое состоится завтра, сообщает «МИР 24».

В их числе глава Беларуси Александр Лукашенко. На саммите он планирует озвучить предложения Минска по развитию организации. Цель – углубить интеграцию на просторах ЕАЭС и обеспечить устойчивость национальных экономик пятерки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.