Теперь без евро. Нацбанк с 12 декабря 2022 года меняет корзину иностранных валют

Источник материала: ProBusiness





Национальный банк Беларуси меняет с 12 декабря 2022 года состав корзины иностранных валют. Из нее исключат евро. Регулятор отметил в своем сообщении , что в 2022-м «наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Республики Беларусь со странами ЕАЭС, прежде всего Российской Федерацией, а также Китайской Народной Республикой. Одновременно происходит расширение использования национальных валют торговых партнеров при осуществлении внешнеэкономических платежей. При этом на фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза расчеты в евро уменьшились».

Нацбанк обращает внимание, что в этих условиях изменилась структура торговых операций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: произошло увеличение объема сделок с российским рублем и их доли в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро.

Поэтому Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение об исключении с 12 декабря 2022 года евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении весов валют при расчете стоимости корзины на следующих уровнях:

для российского рубля — 60%,

доллара США — 30%,

китайского юаня — 10%.

При этом проведение торгов по евро в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжится, а официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.

О том, что будет с курсами валют в следующем году и что будет влиять на валютный рынок и экономику в целом, можно узнать из первых уст от экспертов на конференции Capital Day в Минске 20 декабря.

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