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Теперь без евро. Нацбанк с 12 декабря 2022 года меняет корзину иностранных валют
08.12.2022 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Национальный банк Беларуси меняет с 12 декабря 2022 года состав корзины иностранных валют. Из нее исключат евро. Регулятор отметил в
Нацбанк обращает внимание, что в этих условиях изменилась структура торговых операций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: произошло увеличение объема сделок с российским рублем и их доли в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро.
Поэтому Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение об исключении с 12 декабря 2022 года евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении весов валют при расчете стоимости корзины на следующих уровнях:
При этом проведение торгов по евро в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжится, а официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.
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Национальный банк Беларуси меняет с 12 декабря 2022 года состав корзины иностранных валют. Из нее исключат евро. Регулятор отметил в своем сообщении, что в 2022-м...
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