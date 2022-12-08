ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь без евро. Нацбанк с 12 декабря 2022 года меняет корзину иностранных валют

08.12.2022 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Теперь без евро. Нацбанк с 12 декабря 2022 года меняет корзину иностранных валют

Национальный банк Беларуси меняет с 12 декабря 2022 года состав корзины иностранных валют. Из нее исключат евро. Регулятор отметил в своем сообщении, что в 2022-м «наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Республики Беларусь со странами ЕАЭС, прежде всего Российской Федерацией, а также Китайской Народной Республикой. Одновременно происходит расширение использования национальных валют торговых партнеров при осуществлении внешнеэкономических платежей. При этом на фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза расчеты в евро уменьшились».

Нацбанк обращает внимание, что в этих условиях изменилась структура торговых операций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: произошло увеличение объема сделок с российским рублем и их доли в общем объеме биржевых торгов при одновременном снижении объема и удельного веса операций с евро.

Поэтому Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение об исключении с 12 декабря 2022 года евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении весов валют при расчете стоимости корзины на следующих уровнях:

  • для российского рубля — 60%,
  • доллара США — 30%,
  • китайского юаня — 10%.

При этом проведение торгов по евро в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продолжится, а официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках.

О том, что будет с курсами валют в следующем году и что будет влиять на валютный рынок и экономику в целом, можно узнать из первых уст от экспертов на конференции Capital Day в Минске 20 декабря.

Читайте также

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси меняет с 12 декабря 2022 года состав корзины иностранных валют. Из нее исключат евро. Регулятор отметил в своем сообщении, что в 2022-м...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на пиломатериалы в Беларуси снизились почти на треть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2022
Mir24.TV Belarus
08.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика