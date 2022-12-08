ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как из старого автомобильного масла делают новые продукты: экскурсия на инновационное производство от Клуба Про бизнес

08.12.2022 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Как из старого автомобильного масла делают новые продукты: экскурсия на инновационное производство от Клуба Про бизнес
​ Фото из архива компании ​

Если вылить на землю 1 литр использованного автомобильного масла (то самое, которое вы меняете в своей машине), оно погубит до 1 тысячи тонн грунтовых вод. Однако можно поступить по-другому: собрать масло и переработать. Дать вторую жизнь сложному химическому продукту, сохраняя окружающую среду и делая на этом серьезный, милионный производственный бизнес.

16 октября Клуб Про бизнес собирает промышленную экскурсию на завод «ДВЧ» в город Крупки (Минская область). Мы поедем на инновационное белорусско-израильское предприятие, которое дает вторую жизнь продуктам из нефти: собирает по всей стране использованное машинное масло и другие отходы, очищает, а затем производит новые продукты. Реализация: крупные предприятия в Беларуси и России (строительство, нефтепереработка и добыча природных ресурсов и т.д.).

Аналогов завода в Беларуси нет: это инновационное производство, в которое инвестировано десятки миллионов долларов, запущены новейшие в этой сфере технологии и решения.

Сбор участников в 11:00, отправление на автобусе в 11:30.

В 13−00 начинается экскурсия. Завод состоит из трех цехов, собственной железнодорожной ветки, склада готовой продукции с подземными резервуарами объемом 1000 тонн и т.д. Участники познакомятся:

1. С работой лаборатории, которая занимается:

  • Исследованиями, для разработки новых продуктов
  • Испытаниями сырья, готовой продукции
  • Техническим контролем: участие в отборе проб, проверка соответствия готовой продукции

2. Затем руководители завода покажут магию производства и процесс переработки отходов на уникальном оборудовании

3. После экскурсии, представители завода поделятся опытом организации бизнес-процессов в производстве и продажах. Расскажут интересные и полезные кейсы про технологии сбора отработанного масла, защиты окружающей среды.

Как из старого автомобильного масла делают новые продукты: экскурсия на инновационное производство от Клуба Про бизнес
Фото из архива компании

В 15:00 — обед и ответы на вопросы.

Отъезд в Минск около 16:00

Если вы не участник Клуба, но хотите им стать, можно оформите разовое посещение:

Как из старого автомобильного масла делают новые продукты: экскурсия на инновационное производство от Клуба Про бизнес

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем). На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

Как из старого автомобильного масла делают новые продукты: экскурсия на инновационное производство от Клуба Про бизнес
Встреча Клуба Про бизнес

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

________________________________________________________________

Генеральный партнер Клуба 2022:

Как из старого автомобильного масла делают новые продукты: экскурсия на инновационное производство от Клуба Про бизнес

________________________________________________________________

Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +375292999528

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вылить на землю 1 литр использованного автомобильного масла (то самое, которое вы меняете в своей машине), оно погубит до 1 тысячи тонн грунтовых вод. Однако...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь без евро. Нацбанк с 12 декабря 2022 года меняет корзину иностранных валют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2022
Mir24.TV Belarus
08.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика