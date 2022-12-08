Как из старого автомобильного масла делают новые продукты: экскурсия на инновационное производство от Клуба Про бизнес

Источник материала: ProBusiness



​ Фото из архива компании ​

Если вылить на землю 1 литр использованного автомобильного масла (то самое, которое вы меняете в своей машине), оно погубит до 1 тысячи тонн грунтовых вод. Однако можно поступить по-другому: собрать масло и переработать. Дать вторую жизнь сложному химическому продукту, сохраняя окружающую среду и делая на этом серьезный, милионный производственный бизнес.

16 октября Клуб Про бизнес собирает промышленную экскурсию на завод «ДВЧ» в город Крупки (Минская область). Мы поедем на инновационное белорусско-израильское предприятие, которое дает вторую жизнь продуктам из нефти: собирает по всей стране использованное машинное масло и другие отходы, очищает, а затем производит новые продукты. Реализация: крупные предприятия в Беларуси и России (строительство, нефтепереработка и добыча природных ресурсов и т.д.).

Аналогов завода в Беларуси нет: это инновационное производство, в которое инвестировано десятки миллионов долларов, запущены новейшие в этой сфере технологии и решения.

Сбор участников в 11:00, отправление на автобусе в 11:30.

В 13−00 начинается экскурсия. Завод состоит из трех цехов, собственной железнодорожной ветки, склада готовой продукции с подземными резервуарами объемом 1000 тонн и т.д. Участники познакомятся:

1. С работой лаборатории, которая занимается:

Исследованиями, для разработки новых продуктов

Испытаниями сырья, готовой продукции

Техническим контролем: участие в отборе проб, проверка соответствия готовой продукции

2. Затем руководители завода покажут магию производства и процесс переработки отходов на уникальном оборудовании

3. После экскурсии, представители завода поделятся опытом организации бизнес-процессов в производстве и продажах. Расскажут интересные и полезные кейсы про технологии сбора отработанного масла, защиты окружающей среды.



Фото из архива компании

В 15:00 — обед и ответы на вопросы.

Отъезд в Минск около 16:00

Если вы не участник Клуба, но хотите им стать, можно оформите разовое посещение:





Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем). На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.



Встреча Клуба Про бизнес

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

________________________________________________________________

Генеральный партнер Клуба 2022:





________________________________________________________________