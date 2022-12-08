|
Россия и Беларусь планируют сформировать наднациональный налоговый комитет
08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь намерены создать наднациональный налоговый комитет для согласований позиций в этой сфере. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, передает
В частности, по словам Мишустина, будут закреплены размеры минимальных налоговых ставок, перечень льгот, что в итоге позволит создать единые условия на территории двух стран. Кроме того, должна появиться интегрированная система администрирования косвенных налогов.
По словам Мишустина, благодаря ратификации договора будет устранен ряд барьеров, что сделает условия для запуска новых проектов и привлечения инвестиций в экономику России и Беларуси более удобными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О планах создания структуры сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)