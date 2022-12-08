ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия и Беларусь планируют сформировать наднациональный налоговый комитет

08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь намерены создать наднациональный налоговый комитет для согласований позиций в этой сфере. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.

«Мы сегодня обсудим ратификацию договора, необходимого для внедрения общих принципов работы косвенных налогов. Речь идет о таможенных сборах, акцизах и некоторых других платежах. Предполагается сформировать наднациональный налоговый комитет, он займется согласованием позиций в этой сфере», – сказал он.

В частности, по словам Мишустина, будут закреплены размеры минимальных налоговых ставок, перечень льгот, что в итоге позволит создать единые условия на территории двух стран. Кроме того, должна появиться интегрированная система администрирования косвенных налогов.

«Благодаря этому мы сможем сформировать общее информационное пространство для расширения сотрудничества и взаимной помощи при противодействии уклонению от уплаты фискальных платежей, в том числе при трансграничной торговле», – отметил глава российского кабмина.

По словам Мишустина, благодаря ратификации договора будет устранен ряд барьеров, что сделает условия для запуска новых проектов и привлечения инвестиций в экономику России и Беларуси более удобными.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О планах создания структуры сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь без евро. Нацбанк с 12 декабря 2022 года меняет корзину иностранных валют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2022
Mir24.TV Belarus
08.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика