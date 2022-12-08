Россия и Беларусь планируют сформировать наднациональный налоговый комитет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь намерены создать наднациональный налоговый комитет для согласований позиций в этой сфере. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС .

«Мы сегодня обсудим ратификацию договора, необходимого для внедрения общих принципов работы косвенных налогов. Речь идет о таможенных сборах, акцизах и некоторых других платежах. Предполагается сформировать наднациональный налоговый комитет, он займется согласованием позиций в этой сфере», – сказал он.

В частности, по словам Мишустина, будут закреплены размеры минимальных налоговых ставок, перечень льгот, что в итоге позволит создать единые условия на территории двух стран. Кроме того, должна появиться интегрированная система администрирования косвенных налогов.

«Благодаря этому мы сможем сформировать общее информационное пространство для расширения сотрудничества и взаимной помощи при противодействии уклонению от уплаты фискальных платежей, в том числе при трансграничной торговле», – отметил глава российского кабмина.

По словам Мишустина, благодаря ратификации договора будет устранен ряд барьеров, что сделает условия для запуска новых проектов и привлечения инвестиций в экономику России и Беларуси более удобными.