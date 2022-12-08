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БЖД назначила 12 дополнительных поездов в Россию на новогодние праздники
08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская железная дорога (БЖД) назначила почти 30 дополнительных поездов, в том числе 12 – в Россию, на период новогодних и рождественских праздников. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.
Внутри страны дополнительные составы будут курсировать по направлениям Минск – Брест – Минск, Минск – Гомель – Минск, а также Минск – Витебск – Минск в пиковые дни перевозок – 30 декабря и 2 января. БЖД продолжает работу по назначению дополнительных поездов, резюмировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на время новогодних праздников номера во многих отелях Минска уже раскуплены, как и путевки в санатории.
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Составы будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам.
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