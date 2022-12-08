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БЖД назначила 12 дополнительных поездов в Россию на новогодние праздники

08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская железная дорога (БЖД) назначила почти 30 дополнительных поездов, в том числе 12 – в Россию, на период новогодних и рождественских праздников. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

«С 28 декабря 2022 года по 9 января 2023 года БЖД назначила 12 дополнительных поездов в сообщении с Россией и 14 дополнительных поездов, которые будут курсировать внутри страны», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в предпраздничные и праздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Москва, Брест – Москва и Минск – Санкт-Петербург.

Внутри страны дополнительные составы будут курсировать по направлениям Минск – Брест – Минск, Минск – Гомель – Минск, а также Минск – Витебск – Минск в пиковые дни перевозок – 30 декабря и 2 января. БЖД продолжает работу по назначению дополнительных поездов, резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на время новогодних праздников номера во многих отелях Минска уже раскуплены, как и путевки в санатории. Спрос на зимний отдых в Беларуси у российских туристов превышает предложение.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Составы будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам.
 
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