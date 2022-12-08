БЖД назначила 12 дополнительных поездов в Россию на новогодние праздники

Внутри страны дополнительные составы будут курсировать по направлениям Минск – Брест – Минск, Минск – Гомель – Минск, а также Минск – Витебск – Минск в пиковые дни перевозок – 30 декабря и 2 января. БЖД продолжает работу по назначению дополнительных поездов, резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на время новогодних праздников номера во многих отелях Минска уже раскуплены, как и путевки в санатории. Спрос на зимний отдых в Беларуси у российских туристов превышает предложение.