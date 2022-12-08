ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко амнистировал около 8,5 тысячи осужденных в связи с Днем народного единства

08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с Днем народного единства», сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Около 4,5 тысячи осужденных планируется освободить от уголовного наказания. Еще у около 4 тысяч срок наказания будет сокращен на год.

«Неотъемлемой чертой уголовно-исполнительной политики в Беларуси является проявление гуманизма к лицам, отбывающим различные виды уголовных наказаний. Одной из форм реализации данного принципа является амнистия», – говорится в сообщении пресс-службы.

Действие закона об амнистии будет распространяться на осужденных, положительно характеризующихся во время отбывания наказания, вставших на путь исправления. Освобождены от наказания будут осужденные за преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких.

«Это в том числе несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет; достигшие общеустановленного пенсионного возраста; инвалиды I и II групп; отдельные лица, больные рядом заболеваний; ветераны боевых действий на территории других государств; пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; получившие ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности», – уточняется в сообщении.

Вопрос о сокращении срока наказания каждому конкретному осужденному будет решаться индивидуально. В документе также описаны случаи, при которых амнистия не будет применяться. В частности, речь идет об осужденных за экстремизм и терроризм.

Это уже 17-я амнистия в Беларуси. Предыдущая прошла в 2020-м году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате амнистии около 4,5 тысячи осужденных планируется освободить от уголовного наказания. Еще у около 4 тысяч срок наказания будет сокращен на год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь без евро. Нацбанк с 12 декабря 2022 года меняет корзину иностранных валют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2022
Mir24.TV Belarus
08.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика