Лукашенко амнистировал около 8,5 тысячи осужденных в связи с Днем народного единства

«Это в том числе несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет; достигшие общеустановленного пенсионного возраста; инвалиды I и II групп; отдельные лица, больные рядом заболеваний; ветераны боевых действий на территории других государств; пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; получившие ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности», – уточняется в сообщении.

Вопрос о сокращении срока наказания каждому конкретному осужденному будет решаться индивидуально. В документе также описаны случаи, при которых амнистия не будет применяться. В частности, речь идет об осужденных за экстремизм и терроризм.

Это уже 17-я амнистия в Беларуси. Предыдущая прошла в 2020-м году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.