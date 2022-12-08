|
Лукашенко амнистировал около 8,5 тысячи осужденных в связи с Днем народного единства
08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал
«Неотъемлемой чертой уголовно-исполнительной политики в Беларуси является проявление гуманизма к лицам, отбывающим различные виды уголовных наказаний. Одной из форм реализации данного принципа является амнистия», – говорится в сообщении пресс-службы.
«Это в том числе несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет; достигшие общеустановленного пенсионного возраста; инвалиды I и II групп; отдельные лица, больные рядом заболеваний; ветераны боевых действий на территории других государств; пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; получившие ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности», – уточняется в сообщении.
Вопрос о сокращении срока наказания каждому конкретному осужденному будет решаться индивидуально. В документе также описаны случаи, при которых амнистия не будет применяться. В частности, речь идет об осужденных за экстремизм и терроризм.
Это уже 17-я амнистия в Беларуси. Предыдущая прошла в 2020-м году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате амнистии около 4,5 тысячи осужденных планируется освободить от уголовного наказания. Еще у около 4 тысяч срок наказания будет сокращен на год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)