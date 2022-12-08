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Амнистия в Беларуси: от уголовного наказания освободят около 4,5 тыс. осужденных
08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси помиловали свыше восьми тысяч осужденных.
Все помилованные возместили причиненный ущерб и имеют положительные характеристики. Однако на свободу выйдут лишь четыре с половиной тысячи человек. В первую очередь это несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий на территории других стран. Остальным амнистированным сократят срок тюремного заключения.
Тем, кто досрочно вышел на волю, помогают привыкнуть к жизни на свободе. Сотрудники МВД содействуют в трудоустройстве вчерашних заключенных. Для них проводят специальные ярмарки вакансий. Тем, кто лишился жилья, предоставляют временный кров.
Амнистия не распространяется на осужденных по тяжелым статьям, в том числе за экстремизм и терроризм.
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Закон об амнистии подписал президент республики Александр Лукашенко. Его действие не распространяется на осужденных по тяжелым статьям, в том числе за экстремизм...
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