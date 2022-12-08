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Амнистия в Беларуси: от уголовного наказания освободят около 4,5 тыс. осужденных

08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси помиловали свыше восьми тысяч осужденных. Закон об амнистии подписал президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Все помилованные возместили причиненный ущерб и имеют положительные характеристики. Однако на свободу выйдут лишь четыре с половиной тысячи человек. В первую очередь это несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий на территории других стран. Остальным амнистированным сократят срок тюремного заключения.

«Тем осужденным, которые не входят в льготную категорию граждан, срок наказания будет сокращен на один год. В их числе будет сокращен срок наказания лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет по наркотическим статьям, а также лицам, совершившим коррупционные преступления», – пояснил начальник управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Андрей Мирук.

Тем, кто досрочно вышел на волю, помогают привыкнуть к жизни на свободе. Сотрудники МВД содействуют в трудоустройстве вчерашних заключенных. Для них проводят специальные ярмарки вакансий. Тем, кто лишился жилья, предоставляют временный кров.

«Информация об освобожденных на основании закона об амнистии направляется в наблюдательные комиссии при районных исполнительных комитетах. С целью бытового устройства лицам, утратившим социально полезные связи, не имеющим постоянного места жительства, оказывается содействие в бытовом устройстве путем предоставления койко-места в пунктах временного пребывания. На сегодня во всех районах и областных городах действуют такие пункты», – сказал начальник управления надзорно-исполнительной деятельности МВД Беларуси Олег Колесников.

Амнистия не распространяется на осужденных по тяжелым статьям, в том числе за экстремизм и терроризм.



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Закон об амнистии подписал президент республики Александр Лукашенко. Его действие не распространяется на осужденных по тяжелым статьям, в том числе за экстремизм...
 
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