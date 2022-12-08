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Президент Беларуси прибыл в Бишкек, где примет участие в саммите ЕАЭС
08.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лидеры ЕАЭС прибывают в столицу Кыргызстана на заседание высшего совета Евразийского экономического союза, которое состоится завтра.
Борт президента Беларуси приземлился в международном аэропорту Манас. Александра Лукашенко приветствовали девушки в национальных костюмах и первый замглавы кабмина Адылбек Касымалиев.
Сегодня вечером Александр Лукашенко и Садыр Жапаров встретятся за неформальным ужином.
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Александра Лукашенко приветствовали девушки в национальных костюмах и первый замглавы кабмина Адылбек Касымалиев.
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