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«Хотим открыть 100 кафе за 3 года». Как быстро масштабировать франшизу пончиковых — разбор для сети PON-PUSHKA
09.12.2022 09:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» и
В этом выпуске разбираем кейс сети пончиковых
Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ―
Эксперты выпуска:
О сети PON-PUSHKA
Сеть PON-PUSHKA насчитывает 13 объектов — это различные форматы пончиковых и пиццерий. Основной продукт — пончики: классические, «напудренные» и «вкусовые». В компании работает более 100 сотрудников.
Ключевые клиенты сети — семьи с детьми. Средний чек сделки — 10 бел. руб. (около $4) при средней цене одного пончика около 1 бел. руб. Всего у сети 36 000 клиентов в месяц.
Ключевую роль в маркетинге компании играет «сарафанное радио» — т.е. клиенты чаще всего приходят по рекомендации. Также сеть использует продвижение в Instagram, а также размещает наружную рекламу. Суммарно на маркетинг компания расходует около 7000 бел. руб. ($2770) в месяц. Это приносит по 1 500 новых клиентов в месяц.
Рентабельность бизнеса по основному направлению — 25−40%.
В планах компании:
Зачем компания обратилась в «Рабочую группу»?
Сейчас компания стоит перед выбором: необходимо выбрать путь масштабирования. Для бизнеса важно определить, какой бизнес-модели и каким источникам финансирования отдать предпочтение, чтобы расти быстрее. Любой из вариантов сопряжен с компромиссами и ограничениями, которые необходимо учитывать уже сейчас.
Основатель сети видит 4 варианта масштабирования: привлечение кредитных средств, поиск и привлечение инвестора, продажа франшизы, самостоятельное открытие объектов в подходящих помещениях. Также рассматривается вариант краудфандинга — жители малых городов или микрорайонов могут добровольно вкладываться в открытие пончиковой в шаговой доступности.
Поэтому представители сети PON-PUSHKA обратились к экспертам со следующими вопросами:
Какие рекомендации дали эксперты — смотрите на YouTube:
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«Хотим открыть 100 кафе за 3 года». Как быстро масштабировать франшизу пончиковых — разбор для сети PON-PUSHKA
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