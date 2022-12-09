«Хотим открыть 100 кафе за 3 года». Как быстро масштабировать франшизу пончиковых — разбор для сети PON-PUSHKA

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

«Про бизнес» и Альфа Банк в Беларуси продолжают разбирать реальные кейсы малого и среднего бизнеса в рамках совместного проекта «Рабочая группа». Ведущие Дмитрий Альфер («Про бизнес») и Евгений Задоренко (Альфа Банк в Беларуси) вместе с экспертами помогают компаниям найти пути для масштабирования и дают советы по развитию бизнеса, отвечая на вопросы предпринимателей.

В этом выпуске разбираем кейс сети пончиковых PON-PUSHKA . В «Рабочую группу» обратились учредитель и генеральный директор сети Алексей Шпадарук и

директор по операционной деятельности Виталий Самонов. Их интересует, как можно масштабировать сеть и привлекать финансирование для этой цели. Вместе разобрались, какие есть варианты и на какие компромиссы придется пойти компании ради быстрого роста.

Партнер сезона «Рабочая группа 2.0» ― Альфа Банк в Беларуси .

Эксперты выпуска:

Олег Чанов , партнер, руководитель проектов компании Business Tools;

Сергей Казак, директор по маркетингу и развитию бизнеса Artox Media Digital Group.

О сети PON-PUSHKA

Сеть PON-PUSHKA насчитывает 13 объектов — это различные форматы пончиковых и пиццерий. Основной продукт — пончики: классические, «напудренные» и «вкусовые». В компании работает более 100 сотрудников.





Ключевые клиенты сети — семьи с детьми. Средний чек сделки — 10 бел. руб. (около $4) при средней цене одного пончика около 1 бел. руб. Всего у сети 36 000 клиентов в месяц.

Ключевую роль в маркетинге компании играет «сарафанное радио» — т.е. клиенты чаще всего приходят по рекомендации. Также сеть использует продвижение в Instagram, а также размещает наружную рекламу. Суммарно на маркетинг компания расходует около 7000 бел. руб. ($2770) в месяц. Это приносит по 1 500 новых клиентов в месяц.

Рентабельность бизнеса по основному направлению — 25−40%.

В планах компании:

открыть 100 объектов в Беларуси в течение трех лет;

выйти на выручку 40 млн руб. в год к 2024 году;

выйти на рынок стран СНГ и Евросоюза в течение года.





Зачем компания обратилась в «Рабочую группу»?

Сейчас компания стоит перед выбором: необходимо выбрать путь масштабирования. Для бизнеса важно определить, какой бизнес-модели и каким источникам финансирования отдать предпочтение, чтобы расти быстрее. Любой из вариантов сопряжен с компромиссами и ограничениями, которые необходимо учитывать уже сейчас.

Основатель сети видит 4 варианта масштабирования: привлечение кредитных средств, поиск и привлечение инвестора, продажа франшизы, самостоятельное открытие объектов в подходящих помещениях. Также рассматривается вариант краудфандинга — жители малых городов или микрорайонов могут добровольно вкладываться в открытие пончиковой в шаговой доступности.

Поэтому представители сети PON-PUSHKA обратились к экспертам со следующими вопросами:

Какому формату финансирования отдать предпочтение для быстрого масштабирования?

Какую вторую линейку продуктов выбрать для развития бизнеса: кофе или бургеры (большие рестораны или закрытые кухни)?

Какая бизнес-модель эффективнее: развивать франшизу или собственные инвестиционные объекты?

Стоит ли на данном этапе вкладываться в комплексное ИТ-решение для сети?

Какие рекомендации дали эксперты — смотрите на YouTube:

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Как стать участником «Рабочей группы»?

Если вы хотите стать героем проекта, опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

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