Стоимость лекарств в Беларуси рассчитают по-новому

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларуси нужен другой подход к регулированию цен на лекарства. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. В Минске разрабатывают механизмы нового ценообразования, передает «МИР 24».

Теперь стоимость лекарств будут сравнивать с несколькими соседними странами. Исходя из этого, будут формировать цены в Беларуси. Такой метод уже применяли в стране до пандемии. Он был эффективен. Стоимость многих лекарств удалось значительно снизить.

«Это позволит нам выработать справедливую цену на нашем внутреннем рынке. Мы хотим дополнительно продвинуть такую идею: помимо регулирования ценообразования на нашем локальном рынке, применить этот подход на более большом рынке стран Евразийского экономического союза», – сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

«Это будет дополнительный механизм, чтобы мы получали адекватные, не завышенные цены на лекарственные препараты. Получится, что при одних и тех же тратах бюджета мы сможем закупать больше препаратов и обеспечивать большее количество пациентов», – добавил начальник управления организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси Антон Кугач.

По-новому будут рассчитывать цены в основном на рецептурные и импортные препараты. Сегодня в аптеках Беларуси более 50% отечественных лекарств.