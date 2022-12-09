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Евро исключили из валютной корзины Беларуси
09.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Евро исключили из валютной корзины Беларуси. Решение приняли в Нацбанке страны. Почему госрегулятор пошел на такой шаг, выясняла корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
В Нацбанке констатировали, что количество расчетов Беларуси со странами Европейского союза значительно уменьшилось. В последнее время торговые отношения активно развиваются с Россией и другими странами евразийской «пятерки», а также с Китаем. А значит, расчеты в российских рублях и китайских юанях выходят на первый план. Нацбанк для этих валют в корзине выделяет долю 60% и 10%. Для доллара – 30%. Евро свои 10% с 12 декабря отдаст российскому рублю.
В Нацбанке Беларуси отметили, что торги евро на бирже продолжатся. Официальный курс будут устанавливать на основании котировок валют международных финансовых рынков.
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В Нацбанке Беларуси отметили, что торги евро на бирже продолжатся. Официальный курс будут устанавливать на основании котировок валют международных финансовых...
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