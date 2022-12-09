Погода в СНГ: юг Казахстана засыпало снегом, на дорогах Беларуси образовалась гололедица

Зима показала зубы жителям юга Казахстана. Морозы и снегопады сразу в нескольких областях. Порция непогоды досталась и Алматы. Коммунальщики расчищают улицы от снега. Первым делом его убирают с тротуаров и автобусных остановок. Спецтехника обрабатывает дороги противогололедными материалами. Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам быть предельно осторожными и внимательными.

Беларусь

В Беларуси снежно, на дорогах – гололедица. В Минске три градуса мороза, но из-за ветра и высокой влажности кажется, что значительно холоднее. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют в такую погоду быть аккуратнее на дорогах.

В Новополоцке при перевозе главной елки города образовалась пробка. Новогоднее дерево везли в сопровождении милиции со скоростью не больше 30 километров в час. Необычный кортеж сняли на видео случайные прохожие.