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Погода в СНГ: юг Казахстана засыпало снегом, на дорогах Беларуси образовалась гололедица

09.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва все ближе к оттепели. Градус выше, но и снега станет больше. Сыпать будет весь день, а в выходные осадки усилятся. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима показала зубы жителям юга Казахстана. Морозы и снегопады сразу в нескольких областях. Порция непогоды досталась и Алматы. Коммунальщики расчищают улицы от снега. Первым делом его убирают с тротуаров и автобусных остановок. Спецтехника обрабатывает дороги противогололедными материалами. Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам быть предельно осторожными и внимательными.

Беларусь

В Беларуси снежно, на дорогах – гололедица. В Минске три градуса мороза, но из-за ветра и высокой влажности кажется, что значительно холоднее. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют в такую погоду быть аккуратнее на дорогах.
В Новополоцке при перевозе главной елки города образовалась пробка. Новогоднее дерево везли в сопровождении милиции со скоростью не больше 30 километров в час. Необычный кортеж сняли на видео случайные прохожие.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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