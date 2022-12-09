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Погода в СНГ: юг Казахстана засыпало снегом, на дорогах Беларуси образовалась гололедица
09.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москва все ближе к оттепели. Градус выше, но и
Зима показала зубы жителям юга Казахстана. Морозы и снегопады сразу в нескольких областях. Порция непогоды досталась и Алматы. Коммунальщики расчищают улицы от снега. Первым делом его убирают с тротуаров и автобусных остановок. Спецтехника обрабатывает дороги противогололедными материалами. Спасатели рекомендуют водителям и пешеходам быть предельно осторожными и внимательными.
Беларусь
В Беларуси снежно, на дорогах – гололедица. В Минске три градуса мороза, но из-за ветра и высокой влажности кажется, что значительно холоднее. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют в такую погоду быть аккуратнее на дорогах.
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