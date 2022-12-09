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Фитнес и еда: в какие франшизы можно войти прямо сейчас

09.12.2022 16:35 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Фитнес и еда: в какие франшизы можно войти прямо сейчас

20 декабря 2022 года «Про бизнес» проведет конференцию «Сapital Day: возможности и риски для бизнеса и частных инвесторов». Во время мероприятия пройдет питчинг готовых франшиз: свои предложения инвесторам за 3 минуты расскажут представители пончиковых «Пон-Пушка», фудтраков «Гриль на колесах», сети ресторанов «Хинкальня», сети фитнес-клубов «Адреналин» и кофеен «Кофе Саунд». О некоторых франшизах-участниках мы уже писали. Почитайте, как эти бизнесы развивались.

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Фитнес-франшиза с характером

Фитнес и еда: в какие франшизы можно войти прямо сейчас
Фото предоставлено сетью фитнес-центров «Адреналин»

«2020 год для фитнес-бизнеса просто „выпал“, но теперь сфера восстанавливается, и потенциал у нее космический», — рассказывал в 2021 году Игорь Кудряшов, соучредитель и заместитель директора сети клубов «Адреналин».

Когда -то проект стартанул и вырос из «подвальной тренажерки» в региональную сеть. Теперь — это 15 клубов в Минске и регионах суммарной площадью около 10 000 м².

— Для открытия клуба по нашей франшизе требуется оплата паушального взноса в $ 10 000 и ежемесячное роялти в 4% от оборота. Для открытия клуба нужно от $ 80 000 до $ 350 000 — все зависит от площади зала и уровня оборудования. Например, запуск зала в 1000 м² при среднем уровне оборудования обойдется в $ 200 000, — делился цифрами Игорь Кудряшов.

Все подробности бизнеса здесь.

«Хинкальня» с очередями

Фитнес и еда: в какие франшизы можно войти прямо сейчас

В 2013 году львовский предприниматель Вадим Костенко задумал открыть небольшое кафе, чтобы переждать спад в автомобильном бизнесе, которым он до этого занимался. Пригласил грузинского повара, нашел место в центре Львова и за $ 25 тысяч и 3 месяца открыл «Хинкальню». За хинкали стоимостью 50 центов за штуку стали выстраиваться очереди с первого дня. В том же году Вадим запустил франшизу. И этот бизнес успешен до сих пор.

Подробности тут.

«Кофе Саунд» с большими планами

Фитнес и еда: в какие франшизы можно войти прямо сейчас

Никита Чаков — один из тех молодых предпринимателей, кто горел идеей о собственной кофейне. Не каждый смог превратить мечты в системный бизнес. Этот предприниматель — смог. Он рассказывал нам в 2016 году, с чего все начиналось. Мы писали: «Этому парню 23 года, а он уже открыл 2 кофейни и создал франшизу, чтобы за год увеличить их количество до 45».

Цели он достиг — но за три года. Теперь в его сети «Кофе Саунд» больше 50 кофеен, годовая выручка превышает $ 1,5 млн. Но Никита готов на большее.

Вся история здесь.

Пончиковая без границ

Фитнес и еда: в какие франшизы можно войти прямо сейчас

Предприниматель из Столбцов Алексей Шпадарук, владелец сети пончиковых «Пон-Пушка» и основатель бренда PON’S, за 4 года открыл заведения в 5 городах Беларуси, они имеют годовой оборот больше $ 1 млн. И на этом он не останавливается: сначала планировал в течение 7 лет открыть 100 заведений по всей стране, а теперь хочет сделать это за 3 года.

— В 2017 году я захотел готовить пончики в гараже и продавать их желающим. На реализацию задумки мне понадобилось $ 1000. Протестировав спрос и отбив деньги достаточно быстро, понял, что нужно открывать полноценную пончиковую. Так в Столбцах появилась первая «Пон-Пушка». Это было уютное место, где продавали чай, кофе и пончики. Однажды, благодаря предложению одного из моих гостей, я задумался об открытии новой точки в Минске. Так, пересмотрев концепцию бизнеса, я в 2019 начал продавать идею по изготовлению и продаже пончиков по франшизе, — говорит Алексей.

Модератор питчинга — председатель совета директоров ГК «Премия», председатель ассоциации «Белфранчайзинг» Ольга Леонтьева.

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Теги: Минск
 
 
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20 декабря 2022 года «Про бизнес» проведет конференцию «Сapital Day: возможности и риски для бизнеса и частных инвесторов». Во время мероприятия пройдет питчинг готовых...
 
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