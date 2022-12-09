Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко пожаловался своему коллеге из Кыргызстана Садыру Жапарову на западный автопром, из-за которого он вынужден был прийти пешком на саммит ЕАЭС, который открылся в пятницу в Бишкеке, передает агентство Sputnik.

«Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришел», – сказал белорусский лидер.

Вместе с тем президент России Владимир Путин приехал на это мероприятие на российском автомобиле Aurus.