|
Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes
09.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский президент Александр Лукашенко пожаловался своему коллеге из Кыргызстана Садыру Жапарову на западный автопром, из-за которого он вынужден был прийти пешком на саммит ЕАЭС, который открылся в пятницу в Бишкеке, передает агентство Sputnik.
Вместе с тем президент России Владимир Путин приехал на это мероприятие на российском автомобиле Aurus.
Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за того, что продукция западного автопрома слабо заводится, президенту Беларуси пришлось идти на саммит ЕАЭС в Бишкеке пешком.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)