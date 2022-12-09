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Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes

09.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко пожаловался своему коллеге из Кыргызстана Садыру Жапарову на западный автопром, из-за которого он вынужден был прийти пешком на саммит ЕАЭС, который открылся в пятницу в Бишкеке, передает агентство Sputnik.

«Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришел», – сказал белорусский лидер.

Вместе с тем президент России Владимир Путин приехал на это мероприятие на российском автомобиле Aurus.

Напомним, 9 декабря в столице Кыргызстана проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В нем участвуют главы России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также премьер-министр Армении. Премьер-министр Узбекистана присутствует от государства-наблюдателя в ЕАЭС, президент Кубы должен выступить с обращением по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович обсудили повестку саммита в Бишкеке.



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Из-за того, что продукция западного автопрома слабо заводится, президенту Беларуси пришлось идти на саммит ЕАЭС в Бишкеке пешком.
 
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