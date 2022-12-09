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Минюсты России и Беларуси перейдут на электронный документооборот
09.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия будут работать над унификацией гражданского законодательства. Об этом договорились министры юстиции двух стран. В Минске главы ведомств подписали программу сотрудничества, сообщает «МИР 24».
«Суть гармонизации законодательства заключается в том, чтобы создать равные правила для юрлиц и физлиц, которые проживают в России и Беларуси. Оговаривались вопросы, касающиеся деятельности по постановке апостиля. Здесь говорилось о необходимости изучения опыта по цифровизации, который накоплен в Российской Федерации», – сказал министр юстиции Республики Беларусь Сергей Хоменко.
Российская сторона предложила перейти с белорусами на электронный документооборот. В январе начнутся первые консультации по работе в электронном формате.
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В Минске министры юстиции двух стран подписали программу сотрудничества.
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