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Минюсты России и Беларуси перейдут на электронный документооборот

09.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия будут работать над унификацией гражданского законодательства. Об этом договорились министры юстиции двух стран. В Минске главы ведомств подписали программу сотрудничества, сообщает «МИР 24».

В течение этого года Минюсты работали совместно. Разрабатывали новые подходы в нормотворчестве. Обсуждали, как внедрять цифровизацию. В результате получили программу по сближению правовых систем в Союзном государстве на следующие два года.

«Суть гармонизации законодательства заключается в том, чтобы создать равные правила для юрлиц и физлиц, которые проживают в России и Беларуси. Оговаривались вопросы, касающиеся деятельности по постановке апостиля. Здесь говорилось о необходимости изучения опыта по цифровизации, который накоплен в Российской Федерации», – сказал министр юстиции Республики Беларусь Сергей Хоменко.

«Конвенции, которые действуют в этой сфере, предусматривают почтовую пересылку бумажных документов. Учитывая то, что у нас уже созданы определенные ресурсы на электронных носителях, не задействовать это неправильно. Потому что это и есть сокращение сроков», – отметил министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

Российская сторона предложила перейти с белорусами на электронный документооборот. В январе начнутся первые консультации по работе в электронном формате.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске министры юстиции двух стран подписали программу сотрудничества.
 
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