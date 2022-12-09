Минюсты России и Беларуси перейдут на электронный документооборот

«Суть гармонизации законодательства заключается в том, чтобы создать равные правила для юрлиц и физлиц, которые проживают в России и Беларуси. Оговаривались вопросы, касающиеся деятельности по постановке апостиля. Здесь говорилось о необходимости изучения опыта по цифровизации, который накоплен в Российской Федерации», – сказал министр юстиции Республики Беларусь Сергей Хоменко.

«Конвенции, которые действуют в этой сфере, предусматривают почтовую пересылку бумажных документов. Учитывая то, что у нас уже созданы определенные ресурсы на электронных носителях, не задействовать это неправильно. Потому что это и есть сокращение сроков», – отметил министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

Российская сторона предложила перейти с белорусами на электронный документооборот. В январе начнутся первые консультации по работе в электронном формате.